Chevelle: haben neue Single mit Video „Jim Jones (Cowards, Pt.2)“ veröffentlicht

Die Multi-Platin-Rockband Chevelle hat im Frühjahr mit der Hit-Single Rabbit Hole (Cowards, Pt. 1) ihren ersten neuen Song seit vier Jahren veröffentlicht und damit Fans und Unterstützer gleichermaßen erfreut. Die Single ist bereits auf Platz 9 im Rockradio und auf dem besten Weg in die Top 5.

Nun freut sich die Band bekannt zu geben, dass sie ihr neues Album Bright As Blasphemy am 15. August über Alchemy Recordings veröffentlichen wird.

Chevelle haben auch das Lyric-Video zur neuen Single Jim Jones (Cowards, Pt. 2) veröffentlicht.

„Die Geschichte lehrt uns, dass das längste Kaninchenloch kein Ende hat“, so die Band über den Song.

Zum Album als Ganzes erklären Chevelle: „Die menschliche Existenz birgt sowohl Herausforderungen als auch Potenziale in sich. Es liegt an dir, wie du dir die Zeit vertreibst. Enjoy.“

Bright As Blasphemy Tracklist:

1. Pale Horse

2. Rabbit Hole (Cowards, Pt. 1)

3. Jim Jones (Cowards, Pt. 2)

4. Hallucinations

5. Wolves (Love & Light)

6. Karma Goddess

7. Blood Out In The Fields

8. Al Phobias

9. Shocked At The End Of The World

