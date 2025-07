The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die: neue Single „Dissolving“ ist jetzt erschienen

Am 23. Juli veröffentlichte das experimentelle Post-Rock-Sextett The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die ihre Single Dissolving, die neueste Vorschau auf ihr neues Album Dreams Of Being Dust, das am 22. August bei Epitaph erscheint. Die Band beweist, dass sie weiterhin zu den dynamischsten Acts überhaupt gehören und klingen lauter, düsterer und getriebener denn je. Nachdem sie ihre härtere Seite mit einer Reihe brutaler Singles unter Beweis gestellt haben, kehrt die Band mit Dissolving zu üppigen Texturen und klarem Indie-Rock-Gesang zurück, untermalt von einer Ambient-Welle verzerrter Powerchords.

Die neue Single Dissolving jetzt hier anhören!

Leadsänger David F. Bello gibt den Ton an: „Der Text von Dissolving spielt spät in der Nacht im Wald, zu weit weg von zu Hause, allein genug, um zu bemerken, wie fließend die Grenze zwischen dir und der Außenwelt ist. Du erinnerst dich daran, dass deine Haut ständig zu Staub zerfällt und es kaum einen Unterschied zwischen dir, den Bäumen und dem Dreck gibt. Egal wie alt du wirst, du entwickelst dich weiter, veränderst dich und wächst zu etwas Neuem heran. Selbst wenn du nur noch eine Erinnerung bist, hast du dich weiterentwickelt und wirst die Luft bevölkern. Donna Haraways A Cyborg Manifesto sagt: ‚Ein Cyborg würde den Garten Eden nicht wiedererkennen; er ist nicht aus Schlamm und kann nicht davon träumen, zu Staub zu werden.‘ Du bist aus Schlamm und kannst davon träumen, zu Staub zu werden.“

Zur Entstehung von Dissolving erklärt Gitarrist Chris Teti: „Musikalisch ist Dissolving für mich eine bewusste Kombination dessen, was ich hören möchte, wenn man Sunny Day Real Estate aus der Zeit von My Bloody Valentine und The Rising Tide nehmen würde. Nach den bisherigen Veröffentlichungen mag es so aussehen, als sei Dreams Of Being Dust einfach nur chaotisch und aggressiv. Obwohl es aggressiveres Material enthält als bisherige Veröffentlichungen, brauchten wir einige Tracks, die die Dissonanz und das Chaos drumherum auflockern. Wir wollten aber keinen Zwischentrack einbauen, wie wir es normalerweise auf unseren Alben tun. Dieses Bedürfnis nach Songs, die klanglich für Abwechslung sorgen, brachte schließlich Dissolving und einen weiteren Track auf dem Album hervor, Oubliette.

Während des Schreibens des Albums hörte ich immer wieder CDs, die mir in meiner Jugend viel bedeuteten, und hörte sie, um nach vielen Stunden des Überarbeitens von Ideen und dem Grübeln über die Richtung der neuesten Songideen abzuschalten. Das floss in das Album ein. mit Einflüssen der frühen Smashing Pumpkins (die ganz offensichtlich stark von MBV beeinflusst waren), Failure und Sunny Day Real Estate aus der späteren Ära.

Ich bin spät nachts beim Schreiben verschiedener Akkordfolgen-Ideen über ein paar offene Stimmungen gestolpert, die die Grundlage für mehrere Songs auf dem Album bildeten. Das große Ziel von Dreams Of Being Dust war es, den Sound der Band neu zu erfinden. Ich stellte fest, dass der einzige Weg, dies zu erreichen, darin bestand, die Gitarre in eine zufällige Stimmung zu bringen. Ich musste also im Grunde vergessen, wie man Gitarre spielt. Das führte dazu, dass ich um drei Uhr morgens wahllos Saiten stimmte, gestresst und enttäuscht von dem, was ich früher in der Nacht geschrieben hatte, bis alles in einer Tonart dröhnte, die sich richtig anfühlte.

Dissolving war einer der letzten Songs, die für das Album geschrieben wurden, und sollte für den Großteil des Stücks so minimalistisch wie möglich sein (zumindest nach unseren normalerweise maximalistischen Maßstäben). Die Akkordfolgen wurden später mit meinem Co-Produzenten Greg Thomas verfeinert. Ich finde, David ist ein brillanter Texter und hatte ein Konzept, das all meine Gefühle perfekt einfing, aber nie auch nur annähernd so brillant hätte rüberbringen können, als dieses Album entstand.“

Dreams Of Being Dust – Trackliste:

1. Dimmed Sun

2. Se Sufre Pero Se Goza

3. No Pilgrim

4. Beware The Centrist

5. Oubliette

6. Captagon

7. Dissolving

8. Reject All And Submit

9. December 4th, 2024

10. Auguries Of Guilt

11. For Those Who Will Outlive U

Dreams Of Being Dust, koproduziert von Teti und seinem Studiopartner Greg Thomas und anschließend gemastert von Will Putney, ist ein gewalttätiges Album für gewalttätige Zeiten. Es ist zugleich ein unglaublich wichtiges Album, das die schwierigen Zeiten, in denen wir leben, unerschütterlich und realistisch widerspiegelt. Obwohl düster, verzweifelt es nie. Vielmehr konfrontiert und kämpft es mit Zielstrebigkeit und Leidenschaft. Abseits seines politischen Kontexts wirkt es auch persönlich wichtig – der Sound einer Band, die sich mit ihrem eigenen Erbe und ihrer Geschichte auseinandersetzt, sowie mit der Szene, die sie seit ihrer Gründung 2009 kultiviert hat.

The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die sind:

Josh Cyr – Bass

Steven Buttery – Schlagzeug, Percussion

David F. Bello – Leadgesang

Chris Teti – Gitarre, Gesang

Katie Dvorak – Gesang, Keyboards

Anthony Gesa – Gitarre, Gesang

