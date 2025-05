Veil Of The Serpent: ehren 50-jähriges Jubiläum von Iron Maiden mit eindringlicher Coverversion von „Wasting Love“

Die mächtigen Iron Maiden starten ihre epische 50-Jahr-Jubiläumstour, während die aufstrebenden Heavy Metal-Band Veil Of The Serpent ein kraftvolles Tribut an die Götter des Metal mit ihrem mutigen und düsteren Cover von Wasting Love veröffentlichen. Zudem hat die Band ein beeindruckendes Lyric-Video veröffentlicht, das nun auf YouTube zu sehen ist. Seht es euch hier an:

Ursprünglich auf dem Album Fear Of The Dark von Maiden im Jahr 1992 veröffentlicht, gilt Wasting Love als einer der emotionalsten und eindringlichsten Songs der Band – eine passende Wahl für Veil Of The Serpent, deren charakteristischer Sound moderne Schwere mit dem klassischen Metal-Geist verbindet.

Die Version von Veil Of The Serpent interpretiert die Ballade durch eine dunklere, doom-beladene Linse neu und verstärkt die Themen von Liebe, Verlust und Sehnsucht, während sie dem Wesen treu bleibt, das den Song ikonisch gemacht hat. Die Single erscheint zeitgleich mit dem Start der Iron Maiden-Tour Run For Your Lives, und das Tribut von Veil Of The Serpent dient als passender Begleiter zu den Festlichkeiten – eine Hommage von einer neuen Generation von Metal-Anhängern, die das Erbe weitertragen.

Veil Of The Serpents Cover Version von Wasting Love ist jetzt auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar.

Veil Of The Serpent sind:

JD – Gesang

Gene – Gitarren

Felix – Schlagzeug

