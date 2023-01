Sandberg A/S – Bluetooth Speakerphone Bar

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Bluetooth Speakerphone Bar

Bluetooth version V 5.0

Output power 2 x 8W (peak)

Output power 2 x 8W (peak)

Speaker frequency: 20 Hz – 20 kHz

Microphone frequency: 30 Hz – 18 kHz

Microphone sensitivity: -42 ±3dB

Control buttons: Volume +/-, Play/Pause, Mode select, On/Off

Built-in Li-polymer battery 3600 mAh

Play time, 6-8 hours, standby time 200 hours

AUX-port, 3.5 mm Mini-Jack

USB-C port for charge

Gewicht: 816 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/bluetooth-speakerphone-bar

Preis: 44,99 € (UVP)

Im letzten Jahr haben wir die eine oder andere Powerbank der dänischen Firma SandbergA/S unter die Lupe genommen. Auch in diesem Jahr warten in diesem Sektor neue, spannende Produkte, die im April veröffentlicht werden. Heute wollen wir uns aber erst einmal die Bluetooth Speakerphone Bar anschauen. Im Preissegment unter 50 Euro haben wir bislang keine Soundbars oder Boxen getestet, umso gespannter bin ich, was uns mit dem Produkt erwartet. Wie es der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um Speakerphone. Die Bar ist ca. 40 cm lang und 7,3 cm hoch. Robust und dennoch elegant ist das Speakerphone kein Eye-Catcher, fällt aber auch alles andere als negativ auf. Im Design somit solide, kommen die etwas über 800 g ähnlich zum Tragen. Der feste Stand, gepaart mit dem Gewicht, schmeißt die Bar nur mutwillig vom Tisch. Bei der Größe haben kleine Speaker zwar einen logistischen Vorteil, als Camping oder Festivalzubehör passt es dennoch eine kleine Ecke im Auto, ohne zu viel Platz wegzunehmen.

Technisch kann die Bluetooth Speakerphone Bar natürlich ebenfalls was. Der Akku verspricht ca. 6-8 Stunden Spielzeit, die in meinem Test auch eingehalten werden. Die Bluetooth-Reichweite erfüllt die gängige Norm mit zehn Meter und das Aufladen über USB-C Port For Charge macht das Ganze super entspannt. Kommen wir zum Herzstück: dem Sound. Dieser weist kleinere Defizite im leiseren Sektor auf. Da fehlt es an Biss. Im normalen Hörspektrum bis zur höheren Lautstärke einer geselligen Bierrunde läuft alles rund. Darüber hinaus kommt die Bar an ihre Grenzen und beginnt etwas zu übersteuern. Trotzdem erfüllt das Produkt seinen Zweck als Musikabspielmedium. Wichtiger Kern, der nicht untern Tischfallen darf, ist ebenfalls im Namen enthalten: die Aufgabe als Speakerphone. Dafür kann man Mikrofon und Ausgabe nur loben und ist mit um die 40 Euro eine absolute Alternative mit den gewohnten fünf Jahren Garantie, die Sandberg A/S ganz selbstbewusst auch an dieses Produkt klammert.