Sandberg A/S – 3in1 Office Headset Pro ENC

Typ: 3in1 Office Headset Pro ENC

Chipset: SPV6040B USB audio supporting ENC noise cancelling

Sampling rate: 96KHz/24bit

Sampling rate: 96KHz/24bit

Headset cable length: 1.2 metres

Headset connector: 1 x 3.5 mm MiniJack male plug, USB-A/USB-C male

USB controller cable length: 1.2 metres

USB controller connectors: 1 x MiniJack 1-pole female, 1 x USB-A/USB-C male

Driver unit: 40 mm

Driver unit: 40 mm

Frequency range: 20 Hz – 20 kHz

Impedance: 32 Ohm

Type: 6mm dia. electret condenser microphone

Type: 6mm dia. electret condenser microphone

Direction: unidirectional

Frequency Response: 100 Hz – 10 kHz

Impedance: 2.2 kOhm

Gewicht: 139 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/3in1-office-headset-pro-enc

Preis: 50,99 €

Das Sandberg 3in1 Office Headset Pro ENC ist ein universell einsetzbares Headset für Büro- und Online-Kommunikation. Es unterstützt drei Anschlussarten (3,5 mm Miniklinke, USB-A und USB-C) und lässt sich dadurch flexibel an PCs, Notebooks, Tablets oder Smartphones betreiben. Ein Inline-Adapter am Kabel bietet grundlegende Steuerungsfunktionen: Lautstärkeanpassung, Stummschaltung des Mikrofons sowie Anrufannahme und -beendigung.

Für Sprachübertragungen kommt ein unidirektionales 6-mm-Elektret-Kondensatormikrofon zum Einsatz. Mit einer Frequenzwiedergabe von 100 Hz bis 10 kHz, einer Impedanz von 2,2 kOhm und einer Empfindlichkeit von -41 dB (±2 dB) ist es für Sprachverständlichkeit optimiert. Die integrierte ENC-Technologie (Environmental Noise Cancelling) reduziert Störgeräusche aus der Umgebung, sodass die Stimme auch in lauten Umgebungen klar übertragen wird. Die Kopfhörersektion arbeitet mit 40-mm-Treibern und deckt den Bereich von 20 Hz bis 20 kHz ab. Die Impedanz liegt bei 32 Ohm. Mit einem Gewicht von 139 g, weichen Ohrpolstern und verstellbarem Kopfbügel ist das Headset für längere Tragezeiten ausgelegt. Das Modell ist für gängige Kommunikationsplattformen optimiert und funktioniert unter anderem problemlos mit Microsoft Teams.