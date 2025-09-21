Quelle: Sandberg A/S
René W.
··1 Minute Lesedauer

Sandberg A/S – 3in1 Office Headset Pro ENC

Flexibles Office-Headset mit drei Anschlüssen, ENC-Mikrofon und hohem Tragekomfort

Typ: 3in1 Office Headset Pro ENC

  • Chipset: SPV6040B USB audio supporting ENC noise cancelling
  • Sampling rate: 96KHz/24bit
  • Headset cable length: 1.2 metres
  • Headset connector: 1 x 3.5 mm MiniJack male plug, USB-A/USB-C male
  • USB controller cable length: 1.2 metres
  • USB controller connectors: 1 x MiniJack 1-pole female, 1 x USB-A/USB-C male
  • Earphone:
  • Driver unit: 40 mm
  • Frequency range: 20 Hz – 20 kHz
  • Impedance: 32 Ohm
  • Microphone:
  • Type: 6mm dia. electret condenser microphone
  • Direction: unidirectional
  • Frequency Response: 100 Hz – 10 kHz
  • Impedance: 2.2 kOhm
  • Sensitivity: -41dB ± 2dB

Gewicht: 139 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/3in1-office-headset-pro-enc

Preis: 50,99 €

Quelle: Sandberg A/S

Das Sandberg 3in1 Office Headset Pro ENC ist ein universell einsetzbares Headset für Büro- und Online-Kommunikation. Es unterstützt drei Anschlussarten (3,5 mm Miniklinke, USB-A und USB-C) und lässt sich dadurch flexibel an PCs, Notebooks, Tablets oder Smartphones betreiben. Ein Inline-Adapter am Kabel bietet grundlegende Steuerungsfunktionen: Lautstärkeanpassung, Stummschaltung des Mikrofons sowie Anrufannahme und -beendigung.

Für Sprachübertragungen kommt ein unidirektionales 6-mm-Elektret-Kondensatormikrofon zum Einsatz. Mit einer Frequenzwiedergabe von 100 Hz bis 10 kHz, einer Impedanz von 2,2 kOhm und einer Empfindlichkeit von -41 dB (±2 dB) ist es für Sprachverständlichkeit optimiert. Die integrierte ENC-Technologie (Environmental Noise Cancelling) reduziert Störgeräusche aus der Umgebung, sodass die Stimme auch in lauten Umgebungen klar übertragen wird. Die Kopfhörersektion arbeitet mit 40-mm-Treibern und deckt den Bereich von 20 Hz bis 20 kHz ab. Die Impedanz liegt bei 32 Ohm. Mit einem Gewicht von 139 g, weichen Ohrpolstern und verstellbarem Kopfbügel ist das Headset für längere Tragezeiten ausgelegt. Das Modell ist für gängige Kommunikationsplattformen optimiert und funktioniert unter anderem problemlos mit Microsoft Teams.

Fazit
Das Sandberg 3in1 Office Headset Pro ENC überzeugt durch seine Flexibilität bei den Anschlüssen, eine gute Sprachqualität dank ENC-Mikrofon und hohen Tragekomfort. Für Büro, Homeoffice oder Online-Meetings ist es eine zuverlässige Wahl, auch wenn es klar auf Kommunikation und weniger auf audiophilen Musikgenuss ausgelegt ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist optimal und für jeden Geldbeutel geeignet. Für einen kleinen Kurs gibt es ein Headset mit vielen positiven Eigenschaften. Der Tragekomfort ist hoch und rundet die technische Basis des Sandberg 3in1 Office Headset Pro ENC ab.
