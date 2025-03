Sandberg A/S – Face-ID Webcam Mini

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Face-ID Webcam Mini

Interface: USB-C

Fixed focus

Fixed focus Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels)

Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels) Optical resolution: 2 megapixels

Optical resolution: 2 megapixels 30 frames per second (1920X1080, 1280X720, 640X480)

30 frames per second (1920X1080, 1280X720, 640X480) 85° viewing angle (H)

85° viewing angle (H) Auto light correction

Auto light correction Microphone: Built-in single microphone

Microphone: Built-in single microphone LED indicator

LED indicator Chipset: Realtek RTS5857W

Gewicht: 52 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/face-id-webcam-mini

Preis: 57,99 €

Das dänische Unternehmen Sandberg A/S ist in Sachen Kommunikationsartware und mobile Powerbanks ganz vorne mit dabei. Heute wollen wir uns die kompakte Mini-Webcam anschauen, die es als Standard-Version und als Pro-Ausführung zu erwerben gibt. Zwischen beiden Versionen liegen gut zwanzig Euro, die Face-ID Webcam Mini kann ab 57,99 € in euren Besitz übergehen.

Das Design ist wie gewohnt zeitgemäß, gleiches gilt für die saubere Verarbeitung, die uns bei allen Produkten im letzten Jahr nicht enttäuscht hat. Mit einem Gewicht von 52 g ist die Webcam wirklich leicht und fällt in keinem Reisegepäck auf. Kann die kleine Cam aber auch technisch überzeugen, die sogar eine Face-ID Technik besitzen soll?

Die Sandberg Face-ID Webcam Mini bietet gestochen scharfe und klare Bilder in Full-HD-Auflösung (1080P). Dank der integrierten Klemme kann sie problemlos an Laptop- oder Notebook-Bildschirmen befestigt werden. Zusätzlich verfügt die Kamera über ein eingebautes Mikrofon. Sie unterstützt die Gesichtserkennung und ist mit Windows Hello kompatibel. Viele positive Argumente in nur wenigen Sätzen. Das Klangbild des Mikrofons wird vom Gesprächspartner als angenehm aufgenommen und das Bild hält, was es verspricht. Die sichere Anmeldung erfolgt per Gesichtserkennung, wodurch der Zugriff schnell und unkompliziert ist. Eine Treiberinstallation ist nicht erforderlich, sodass die Kamera sofort einsatzbereit ist. Sie eignet sich perfekt für Online-Meetings und ermöglicht eine klare Bildübertragung. Durch ihre kompakte Größe ist sie besonders platzsparend und leicht zu transportieren.