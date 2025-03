Heathen: veröffentlicht Video zu „The Blight (Live)“

Seit 40 Jahren verfolgen die Thrash-Pioniere Heathen, aus der Bay Area, ihre unermüdliche Einstellung. Der intelligente und aggressive Thrash-Sound von Heathen spricht nicht nur das Kernpublikum des Genres an, sondern auch Metal-Fans, die hinter der Kraft auch Verstand suchen.

Vergangenen Freitag veröffentlichten Heathen ihr neuestes Werk Bleed The World: Live. Das Album enthält Songs aus jedem ihrer Alben, darunter aktuelle Titel wie Sun In My Hand und The Blight sowie Klassiker wie Hypnotized und Goblin’s Blade, die die beeindruckende Setlist der Band widerspiegeln. Zudem wird das Video zum Track The Blight (Live) präsentiert.

Das Video zu The Blight (Live) kann hier angesehen werden:

Heathen äußern sich wie folgt: „After three years of touring for Empire Of The Blind, we are super stoked to finally release Bleed The World: Live! We poured our blood and sweat into the performances on this album and we can’t wait to share them all. Thank you to everyone who attended a show, bought merch, and supported the band on this tour. We’ll be heading into the studio to start work on the new Heathen album soon and look forward to seeing you on the road once again!“

Aufgenommen in mehreren Städten der Vereinigten Staaten während der Bleed The World Tour 2023, ist Bleed The World: Live die perfekte akustische Darstellung des Live-Auftritts von Heathen. Produziert von Gitarrist Kragen Lum und gemixt von Zeuss, bringt Bleed The World: Live den Hörer mit einer kristallklaren, aber kraftvollen Produktion in die Konzerthalle und fängt die Interaktion zwischen der Band und dem Publikum ein, die jeden Live-Auftritt von Heathen besonders macht. Das Cover-Artwork von Travis Smith zeigt ein Stahl-Logo von Heathen, das die blutende Erde durchbohrt, gehalten von einer Hand, die die Welttournee als einen Moment in der Zeit festhält.

Mehr Infos zu Heathen und ihrem brandneuen Album Bleed The World: Live findet ihr hier:

Erlebt Heathen live an den folgenden Terminen:

05.03 in Chicago, IL @ Reggie’s (Legions Of Metal)

05.04 in Berkeley, CA @ Cornerstone

05.17 in Guadalajara, MX @ Concha Acustica (The Metal Fest)

10.19 auf Mallorca, ES @ Iberostar Waves Club Cala Barca (Full Metal Holiday)

Weitere Termine werden in Kürze bekannt gegeben.

Facebook: https://www.facebook.com/heathen.official/

Instagram: https://www.instagram.com/heathenthrash/