Gentle Beast – Vampire Witch Reptilian Super Soldier From Outer Space

Artist: Gentle Beast

Herkunft: Basel, Schweiz

Album: Vampire Witch Reptilian Super Soldier From Outer Space

Genre: Stoner Rock

Spiellänge: 40:00 Minuten

Release: 07.03.2024

Label: Sixteentimes Music

Link: https://www.facebook.com/gentlebeastband

Bandmitglieder:

Schlagzeug, Keys – Alex Streit

Gitarre, Hintergrundgesang – Janek Huschke

Gitarre – Manu Ciafolo

Gesang – Timo Dinter

Bass – Tobias Rickli

Tracklist:

Planet Drifter Voodoo Hoodoo Space Machine Mammoth Roams Witch Of The Mountain Lodestone Endless Riding Waves Of Karma Revenge Of The Buffalo The Last Smoke

Bereits am 07.03.2025 ist das Album Vampire Witch Reptilian Super Soldier From Outer Space der Stoner Gentle Beast über Sixteentimes Music veröffentlicht worden. Auf eine CD verzichtet man, dafür ist das Album als Download und in den Vinylvarianten Black und Orange (100 Stück) über das Label verfügbar.

Gentle Beast sind Eidgenossen, kommen also von jenseits der sieben Berge, bzw. aus den Alpen. Vampire Witch Reptilian Super Soldier From Outer Space ist der Nachfolger ihres selbst betitelten Debüts aus dem letzten Jahr. Dieses Mal haben Gentle Beast also den, oder die Vampire Witch Reptilian Super Soldier From Outer Space mit an Bord. Mein Gott, wie kommt man denn auf solch einen abgefuckten Albumtitel!? Na ja, gut, solch ein Titel sorgt schon einmal dafür, dass man sich dafür interessiert. Trotzdem wäre das Album fast an mir vorbeigegangen, wenn mein Promo-Pitbull den/die Vampire Witch Reptilian Super Soldier From Outer Space nicht erschnüffelt und laut gebellt hätte.

Mit gehörigem Tempo driften wir in das Album hinein. Planet Drifter ist schnell mit wunderbarem Stoner Rock unterwegs und eskaliert dann bei Voodoo Hoodoo Space Machine. Diese Maschine ist ja so was von geil, lasst es auch sagen. Spätestens jetzt könnt ihr euch einen Joint reinziehen, zurücklegen und diese crazy Maschine einfach machen lassen. Ich kann nicht anders, als es einfach hinauszuschreien: Voodoo Hoodoo Space Machine! Das Ding groovt einfach nur und ist ein absolutes Schmankerl auf dem Album. Auf diesen Song habe ich mich bereits festgefahren, bevor ich die anderen noch nicht gehört hatte.

Schwergewichtig wie ein langsam vor sich hin trampelndes Mammut wirkt Mammoth Roams. Psychedelic Mammoth Doom from Outer Space? Ach egal, der Song verzaubert ebenfalls und die Schweizer kommen mit ihren Mammuts über die Alpen, wie einst Hannibal. Oder waren es bei dem damals Elefanten?

Von treibenden Riffs über doomige Basswände, bis hin zu psychedelischen Einlagen und sphärischem Vocals wird auf dem Album der Eidgenossen wirklich alles geboten. Egal, ob es eine Witch Of The Mountain, oder die Riding Waves Of Karma sind, die uns verzaubern. Diese Mucke bringt den Stoner Fan richtig in Verzückung. Lauscht dem Song Lodestone, wenn er sich langsam auf- und dann wieder entlädt. Verneigt euch vor den massiven Klängen von Endless! Sänger Timo Dinter scheint hier eine Verneigung vor Jim Morrison zu machen und die Doors zu den Riding Waves Of Karma zu öffnen. Die Schweizer wachsen mit jedem Song und brauchen auch eine Revenge Of The Buffalo nicht zu fürchten.

Zu guter Letzt laden uns Gentle Beast auf Vampire Witch Reptilian Super Soldier From Outer Space zu The Last Smoke ein. Diese Smoke bekommt immer mehr Dynamik und wird zu einem Sweet Smoke. Zieht euch doch einfach einmal diesen Sweet Smoke, sorry The Last Smoke auf einer Stoner Alm in der Schweiz rein und lasst es wirken.