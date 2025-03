Tayne: entfesseln rohe Energie in neuer Live-Session – „Live At The Bookhouse – Session 81“

Love ist das neue Album der Londoner Band Tayne und eine Auseinandersetzung mit Liebe, Verlangen, Konflikt und Angst. Geschrieben während einer Zeit der Dissoziation, dokumentiert Tayne-Mastermind Matt Sutton seine Vorstellungen von Liebe als Konflikt, Opfer und Kompromiss, wie emotionale Bindung zu Konflikten führt und wie sich die Auswirkungen über Generationen hinweg ausbreiten können.

Seht euch Taynes neuestes Video Live At The Bookhouse – Session 81 hier an:

Die lyrischen Themen vom aktuellen Album Love stammen überwiegend aus Matts eigenen Erfahrungen, jedoch gab es auch eine unbewusste Verbindung, die näher an seiner eigenen Geschichte lag. Als Kind geschiedener Eltern erfuhr Matt, dass die Trennung seiner Eltern auf die Homosexualität seines Vaters zurückzuführen war. Matt erinnert sich: „When he told me that, I could contextualise it,“ und fügt hinzu, dass er dadurch sofort keine negativen Gefühle mehr hatte. Diese Erkenntnis in jungen Jahren öffnete ihm den Geist für Akzeptanz und das Verständnis, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist.

