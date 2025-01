Tayne: veröffentlichen neues Video „Scars“

Die in Dublin gegründeten und in London lebenden Tayne kündigen ihr am 31. Januar 2025 erscheinendes Debütalbum Love mit dem Song Scars an, der Lady Gaga-Pop mit einem von „Terminator Judgement Day“ inspirierten perkussiven Knall der Zerstörung verbindet.

„Thematically revealing, honest and being open“, erklärt Tayne-Frontmann Matt Sutton. „It’s about allowing yourself to be vulnerable, showing your intimacy and not letting your baggage drag you down.“

Scars wird von Tayne und seinem langjährigen Kollaborateur Wayne Adams (Green Lung, Pet Brick) koproduziert und ist eine von zahlreichen Kooperationen mit so unterschiedlichen Künstlern wie Jesu, Cage Fight, Rolo Tomassi, Mastiff, Katie Kim und Poisonous Birds, wobei Tayne unter anderem Health, Author & Punisher und Greg Puciato von The Dillinger Escape Plan unterstützen.

Seht euch das Video zu Scars hier an:

Pre-Order Love hier: https://insidejob.lnk.to/TayneLOVE

Stream Scars hier: https://insidejob.lnk.to/TayneScars

Als Teil der Markteinführung bieten Tayne 20 Tayne-Tattoos für Fans an, die sich vom Frontmann der Band tätowieren lassen können, der im renommierten Tattoo-Shop Sacred Gold in Kings Cross arbeitet. Außerdem findet am Mittwoch, den 5. Februar, eine Album-Release-Party in Camdens Home of Heavy Metal, The Black Heart, statt.

Love – Tracklist:

1. Erased

2. Down

3. Coherent (Feat. Rachel Aspe)

4. Scars

5. Cause /// Worthless

6. Fear (Feat. James Spence)

7. We

8. Wasted

9. In This Trend

10. Nothing

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Tayne wurden für die Festivals 2000 Trees und ArcTanGent angekündigt, zusammen mit ihren Landsleuten Kneecap, Taking Back Sunday, Rolo Tomassi, The Melvins, Between The Buried And Me, The Fall Of Troy & mehr.

Tayne Live-Termine:

5th February: Album Release Party at The Black Heart, London

29 – 30th May 2025: Supersonic Bloc Party, Paris, FR

9 – 12th July: 2000 Trees, Cheltneham

13 – 16th August 2025: ArcTanGent Festival, Bristol

Tayne Besetzung:

Matthew Sutton (Gesang/Bass)

Tom Hancock (Gitarre)

Paul Traveller (Schlagzeug)

Tayne online:

https://www.facebook.com/tayneband

https://www.instagram.com/tayneband/