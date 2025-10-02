Supervulkan: präsentieren Debütsingle „Impero Dei Sensi“ – eine Fusion aus Lärm, Melodie und Ausdruckskraft

Das Mailänder Duo Supervulkan, bestehend aus LC (E-Gitarre) und SG (Schlagzeug), meldet sich mit seiner ersten Veröffentlichung. Ende 2023 gegründet, verbindet die Band rohe Energie mit atmosphärischer Tiefe – ein Sound, der zwischen Noise Rock, Doom/Drone, Post-Metal und Shoegaze balanciert und sich gleichzeitig auf italienische Alternative-Rock-Traditionen bezieht.

Mit ihrer Single Impero Dei Sensi liefern Supervulkan ein Stück, das von Gegensätzen lebt: Expressionismus trifft auf Wall of Sound, Melodie auf Noise. Die Struktur des Tracks spiegelt diese Dualität wider: Während die erste Hälfte durch Gesangspassagen und ein klassisches Vers-Refrain-Schema geprägt ist, entfaltet die zweite Hälfte rein instrumental ihre Wirkung – mit repetitiven Arpeggien und eindringlichem Ausdruck.

Die Mischung aus tief gestimmten Gitarren, massiver Verzerrung und shoegazigen Klanglandschaften schafft eine Klangwelt, die kompromisslos und einzigartig wirken soll. Mit Impero Dei Sensi machen Supervulkan klar: Hier entsteht ein Projekt, das Intensität und Atmosphäre zu einem eigenständigen musikalischen Universum verschmilzt.