Heavy Psych Sounds Fest am 24.10. und 25.10.2025 in Dresden (Vorbericht)

Eventname: Heavy Psych Sounds Fest

Bands: Rotor, Mephistofeles, Giöbia, Ananda Mida, Litania, Weepecker, Tons, Wyatt E., Fvzz Popvli, Komatsu

Ort: Chemiefabrik, Petrikirchstr. 5, 01097 Dreden

Datum: 24.10. – 25.10.2025

Kosten: 2-Tages-Ticket 60,50 €, Tagestickets jeweils 35,20 € (zzgl. Gebühr)

Genres: Stoner Rock, Acid Rock, Psychedelic, Doom, Heavy Rock, Rock

Zum 5. Mal findet das Heavy Psych Sounds Fest, das Labelfest des italienischen Stoner / Psychedelic / Doom Labels Heavy Psych Sounds in Deutschland statt. Wie gewohnt werden die Bands an den beiden Tagen das Line-Up in Berlin und Dresden wechseln. Dieses Jahr sind es der 24.10. und der 25.10.!

Wir von Time For Metal sind in diesem Jahr wieder beim Heavy Psych Sounds Fest in Dresden in der Chemiefabrik (dort, wo die Biere kalt, die Riffs mächtig und die Lunten prächtig sind) dabei und werden euch berichten.

Am Freitag, dem 24.10., werden Rotor (D), Mephistofeles (ARG), Giöbia (ITA), Ananda Mida (ITA) und Litania (ITA) an den Mauern der Chemiefabrik kratzen.

Am Samstag, dem 25.10.2025, werden dann Weepecker (POL), Tons (ITA), Wyatt E. (BEL), Fvzz Popvli (ITA) und Komatsu (NL) die Wände der Chemiefabrik endgültig zum Einsturz bringen.

Das Heavy Psych Sounds Fest in Dresden in der Chemiefabrik mit feinster Beschallung solltet ihr euch, genauso wie die Biere dort, nicht entgehen lassen!

