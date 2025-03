Cancer: legen mit „Amputate“ einen brutalen neuen Track vor

Die erste Veröffentlichung des kommenden Albums Inverted World der Death Metal Legenden Cancer ist jetzt erhältlich. Der Song Amputate thematisiert die dunkle Intensität der brutalen Gräueltaten während der kolonialen Herrschaft Belgiens im Kongo im späten 19. Jahrhundert und erzählt eine erschütternde Geschichte von Gewalt und Leid. Das neue Video, das von Matt Vickerstaff produziert wurde, kann jetzt hier angesehen werden:

Das Album Inverted World wird am 25. April über Peaceville Records veröffentlicht und markiert die Rückkehr der Band zu ihrer charakteristischen Fusion aus schneidenden Riffs, gutturalen Vocals und unbarmherziger Aggression – ein wahrer Abstieg in Dystopie, Korruption und existenziellen Horror.

Die Death-Metal-Titanen Cancer eroberten vor über 35 Jahren die britische Extreme-Metal-Szene und erspielten sich in ihrer frühen Karriere schnell eine starke globale Fangemeinde, vor allem dank ihres legendären Debüts To The Gory End, kurz darauf gefolgt vom ebenso gefeierten Album Death Shall Rise, auf dem auch Death-Metal-Meister James Murphy die Leadgitarre übernahm. Mit dem Nachfolgewerk The Sins of Mankind steigerte sich der Erfolg der Band weiter, was zu einem Engagement beim Majorlabel EastWest unter Warner Music führte.

Das neue Album Inverted World von Cancer wird am 25. April 2025 auf lila Vinyl-LP, schwarzer Vinyl-LP, CD und digital veröffentlicht.

Mehr Infos zu Cancer und ihrem kommenden Album Inverted World findet ihr hier:

Facebook: https://www.facebook.com/goryend/

Instagram: https://www.instagram.com/cancerofficialband/