Sandberg A/S – HeroBlaster Wireless Headset

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: HeroBlaster Wireless Headset

Bluetooth & Charging:

Bluetooth 5.1

Up to 10m wireless range

Up to 10 hours playback

Charge time: Approx. 2 hours

Charging input: USB DC 5V

Audio input: 3.5 mm AUX

Battery: Rechargeable 400 mAh

Earphone:

Frequency range: 20 Hz – 20 kHz

Impedance: 32 ohms

Driver unit: 50 mm

Microphone:

Frequency range: 50 Hz – 8 kHz

Impedance: 2200 ohms

Sensitivity: -40 dB – +3 dB

Directivity: Omni

Colorful light on earcup (ON/OFF)

Gewicht: 291 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/heroblaster-wireless-headset

Preis: 38,99 €

Wir haben schon länger kein Headset mehr für euch gecheckt und wollen dieses jetzt mit dem HeroBlaster Wireless Headset ändern. Das Produkt der Firma Sandberg A/S liegt im unteren Preissegment, kann jedoch mit einem modernen Design sofort punkten. Die bunten LED-Ringe in den Kopfhörern sind nicht nur schick, sondern werten das Headset auf. Mit 291 g ist das Gewicht angenehm und die Polster liegen gut auf den Ohren. Rein optisch würde man hier kein 38,99 € Headset vermuten.

Kommen wir zu den wichtigen technischen Punkten. Mit 400 mAh ist der Akku super solide, die Aufladezeit völlig in Ordnung und die Laufzeit wirklich positiv. Das Klangbild ist ebenfalls positiv zu bewerten, an hochpreise Geräte kommt es nicht heran, in seinem Sektor übertrumpft er ohne Probleme die vielen No-Name-Ausführungen. Auch das Mikrofon erledigt seinen Job unaufgeregt. Die Sprachausgabe ist sauber, Störgeräusche werden zum größten Teil geschluckt und man kommt verständlich beim Gesprächspartner an. Die Bluetooth-Verbindung ist stabil und das Einrichten wie gewünscht kinderleicht. Das Mikrofon kann man herausziehen und bei Bedarf wieder montieren. Das dauert nur wenige Sekunden, zudem verfügt das Wireless Headset auch über die Option, mit einem klassischen Audiokabel mit dem Laptop oder ähnlichen Endgeräten verbunden zu werden.