Limpbizkit: machen auf der Loserville Tour am 22.03.2025 halt in Leipzig

Limpbizkit bringen ihre Live-Show mit der Tour Loserville 2025 with Limpbizkit & Special Guests“ nach Deutschland zurück.

Die Tour beginnt am Mittwoch, den 19.03.2025 in der Barclays Arena in Hamburg und führt durch große Arenen im ganzen Land. Nach Hamburg treten sie am Samstag, den 22.03.2025 in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig auf, bevor sie am Dienstag, den 25.03.2025 in die Westfalenhalle in Dortmund aufbrechen. Die Tour endet mit der Show in der Frankfurter Festhalle am Montag, den 31.03.2025.

22.03.2025 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena – Einlass: 17:30 Uhr – Beginn: 18:30 Uhr