Ex Deo: enthüllen ‚Otho‘-Lyricvideo

Ex Deo, das Juno-nominierte Projekt des Katakylsm-Fronters Maurizio Iacono, hat ein Lyricvideo zum Track Otho online gestellt. Dieser stammt von der vielgelobten aktuellen EP der Truppe, Year Of The Four Emperors, die letzten Monat auf CD sowie digital erschien und ab sofort auch auf Vinyl verfügbar ist.

Die Geschichte von Otho ist von bröckelnder Loyalität und unvermeidbar Tragik geprägt. Der Song beginnt mit einem mysteriösen Klagelied, ehe er zu einem wahren Kampfschrei mutiert und Otho seinen Machtanspruch kundtut. Seine Begegnung mit Vitellius in der Schlacht von Bedriacum wird von rasantem Tempo und quälerischen Growls vertont, die das blutbedeckte Schlachtfeld vor dem inneren Auge erscheinen lassen. Als Othos Niederlage bevorsteht, zieht er den Selbstmord einem langsamen Tod vor, während sich der Song zu einem schwermütigen Klagegesang verwandelt, um seinem vergänglichen Schicksal Tribut zu zollen.

Ex Deo sind:

Maurizio Iacono – Gesang

J-F Dagenais – Gitarre

Stéphane Barbe – Gitarre

Dano Apekian – Bass

James Payne – Schlagzeug

Mehr zu Ex Deo:

exdeoband.com | Facebook | Instagram