Female Fronted Rockfestival II: Vorstellung der Bands

1989 haben sich fünf Kieler Musiker zusammengefunden, die nur eins wollten: Rockmusik, bei der das Publikum garantiert nicht zu kurz kommt. Ax ’n Sex haben in dieser Besetzung bei den ersten beiden W:O:As überzeugend abgerockt. In den darauffolgenden Jahren gingen die Bandmitglieder ihre eigenen musikalischen Wege: Ivory Tower, Bad Sister, W:i:R– Women In Rock, Soulcast 47, um nur einige zu nennen.

Eine Reunion gab es 2014 zum 25-jährigen Wacken Open Air Jubiläum, bei dem die W.E.T. Stage vor vollem Haus amtlich gerockt wurde und noch heute stehen Ax ’n Sex für kompromisslosen Hardrock bester Machart. Jörg Sibberts druckvoll groovende Basslines, gepaart mit Matthias Rodloffs Powerdrums liefern das Fundament für die fetten Riffs und virtuosen Läufe der beiden Gitarristen Sven Böge und Frank Hörmann. Suzie Lohmars Bühnenpräsenz und ihre powergeladene Röckröhre komplettieren den erdigen Rock ’n‘ Roll von Ax ’n Sex zu einer machtvollen Wall of Sound.

Firth Of Drangiss – das ist handgemachter Power Metal! Aus Kiel sticht die Mannschaft mit ihrer Front-Kapitänin Marit in See, um euch mit geballter Power und melodischen Metalklängen zu kapern. Kommt mit auf eine abenteuerliche Odyssee durch mystische Gewässer, hin zu fremden Küsten und vergessenen Ländern – auch wenn es auf der Seekarte heißt: Hier sind Drachen! Seit 2015 ist die Band nun live unterwegs. Die Nase im Wind und die Gischt im Gesicht! Ein wilder Ritt ins Auge des Sturms! Neben großartigen Songmelodien überzeugen sie insbesondere auch mit ihren Lyrics und ihren Aufrufen für mehr gesellschaftliches Engagement.

Drive Hunt aus Regensburg bringen mit ihrem Female Fronted Hard Rock frischen Wind in die Szene. Mit ihrer EP Wild N‘ Free haben sie sich bereits erfolgreich regional etabliert. 2024 nahm die Band ihr erstes Album auf und geht damit 2025 auf ihre erste Deutschland-Tour, deren erster Stopp auf dem Female Fronted Rock Festival ist. Ihr Sound ist pure Leidenschaft, mit kraftvollen Riffs, die an die goldene Ära des Hard Rocks erinnern. Angeführt von Frontfrau Sabrina, deren kraftvolle Stimme und beeindruckende Vocalrange die Songs unverwechselbar macht, verkörpern Drive Hunt das Lebensgefühl des Hardrocks in jeder Facette.

Wie bei der Debütausgabe wird es auch diesmal eine Tombola mit heißen Preisen geben. Mit jedem Los unterstützt ihr den Female Fronted Rock e.V., der nicht nur jungen oder regionalen Rock- und Metalbands diese Veranstaltung als Plattform zur Verfügung stellt. Unterstützt wird das Festival von unseren Partnern Radio Bob!, Time For Metal, Metality, Insound Kiel, Festivalia, deineTickets.de, JAK`s Hell Tonstudio, TraumGmbH sowie Praxis Dr. Mosh.

Aktuelle Infos bekommt ihr auf der Webseite des Vereins oder schon jetzt auf Facebook.

Tickets bekommt ihr bei Insound Kiel, Gablenzstraße 5, 24114 Kiel und online bei www.deinetickets.de unter diesem Link.

Kosten? Vorverkauf 17,- € und an der Abendkasse 20,- €.