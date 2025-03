Ex Deo: stellen ‚Galba‘-Lyricvideo online

Nach der Veröffentlichung ihrer vielgelobten aktuellen EP Year Of The Four Emperors melden sich die kanadischen Death-Metal-Gladiatoren Ex Deo mit einem Lyricvideo zu Galba zurück. Der Track ist der furiose Opener jenes Werks und untermauert ihren Status als Speerspitze des Genres.

Die Band kommentiert: „Galba, ein Tyrann im Gewand eines Erlösers, erhebt sich aus der Asche von Neros Herrschaft. Der Song schildert seinen rücksichtslosen Aufstieg, vertont durch unerbittliche Riffs und giftige Machtbekundungen. Sein unstillbarer Hunger nach Reichtum und Macht gibt den Ton für das folgende Chaos an. Als die Mauern Roms drohen einzustürzen, erhebt sich die Prätorianergarde brutal gegen ihn, was gleichzeitig Galbas Untergang einläutet. Seine Geschichte ist ein erschreckendes, von Größenwahn und Verrat geprägtes Zeugnis.“

Ex Deo sind:

Maurizio Iacono – Gesang

J-F Dagenais – Gitarre

Stéphane Barbe – Gitarre

Dano Apekian – Bass

James Payne – Schlagzeug