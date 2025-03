Fabulous Desaster: veröffentlichen mit „Coffin Dwellers“ erste Kostprobe vom kommenden Album

Am 17. April erscheint mit Crucify This! das neue Album der Bonn Area Thrasher Fabulous Desaster! Bei einer Spielzeit von gut 45 Minuten erwarten euch elf neue Tracks mit, wie schon auf den Vorgängeralben, schnellem und wütenden Speed-Thrash-Songs mit einem extrem hohen Energielevel. Auf Crucify This! gibt sich die Band sogar noch etwas abwechslungsreicher als zuvor, und packt neben den typischen High-Speed Tracks auch komplexere Songs sowie eine Mid-Tempo-Dampfwalze aus. Mit Coffin Dwellers gibt‘s jetzt eine erste Kostprobe auf dem MDD YouTube-Kanal, der euch garantiert den Kopf abschraubt. Die finale Tracklist des Albums findet ihr anbei. Das Album wird außer als CD zu einem späteren Zeitpunkt auch als Vinyl Edition erscheinen. Check it out!

Crucify This! Tracklist:

1. Menace To Sobriety

2. Misanthropolis

3. Trenchmouth

4. Coffin Dwellers

5. Crucify This!

6. Rip It Up

7. A Hard Day´S Fight

8. May Your Mother Wear Black

9. Ten Year Chaos

10. Before The War

11. Trapped In The Dark