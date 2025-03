EMP x Knocked Loose: die Grammy-nominierten Kulturschocker besuchen ihre Fans im EMP-Store Leipzig

Es war ein verrücktes Bild, das sich am 27. November 2024 Millionen von Fernsehzuschauern bot und dabei nicht wenigen von ihnen einen Kulturschock verpasste, der von Punks, Hardcore-Enthusiasten und Metalheads gleichermaßen wohlwollend zur Kenntnis genommen und entsprechend abgefeiert wurde: Circle Pits, Pig Squeals und Banshee Screams bei Jimmy Kimmel Live im US-amerikanischen Staatsfernsehen zur besten Sendezeit!

Die Rede ist von den Kentucky-Senkrechtstartern Knocked Loose und ihrer 2024er-Albumsingle Suffocate, an der auch die faszinierende Experimentalkünstlerin Poppy mitwirkte. Der knackige, Beatdown-lastige Metalcore-Song samt Musikvideo auf YouTube ging dermaßen steil, dass Letzteres es auf mittlerweile beachtliche 5,7 Millionen Aufrufe bringt – und eine Grammy-Nominierung als “Best Metal Performance”.

Am 28. März spielen Knocked Loose im Rahmen ihrer laufenden Tour in Leipzig – und lassen es sich nicht nehmen, den EMP Store Leipzig zu besuchen, um das intime Ambiente für eine gemütliche Autogrammstunde mit ihren Fans zu nutzen. Dabei lohnt es sich für alle Interessierten, pünktlich zu sein, denn so lange der Vorrat reicht, erhält jeder Gast ein Gratis-Poster.

Wer Shouter Bryan Garris, die Gitarristen Nicko Calderon und Isaac Hale, Basser Kevin Otten und Drummer Pac Sun gern einmal persönlich treffen und gleich das neue Album You Won’t Go Before You’re Supposed To schick signieren lassen möchte, findet hier die Details zum Event:

Knocked Loose Autogrammstunde im EMP Store Leipzig

Wo: Brühl 10

Datum: 28. März

Uhrzeit: 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit, die Band im Haus Auensee in Leipzig live auf der Bühne zu erleben – alles in allem also der perfekte Start ins wohlverdiente Metalwochenende!