Eleine: veröffentlichen Visualizervideo zu neuer Hymne ‚Stand By The Flame‘

Es dauert nur noch rund einen Monat, bis Eleines viertes Studiowerk, We Shall Remain, am 14. Juli 2023 via Atomic Fire Records auf die Welt losgelassen werden wird. Um die Wartezeit bis dahin noch etwas zu verkürzen, stellt das schwedische Symphonic-Dark-Metal-Quartett eine weitere digitale Single aus jenem Album vor. Diese hört auf den Namen Stand By The Flame und soll einmal mehr zum Nachdenken anregen und an Momente erinnern, in denen man sich bewusst wird, dass „genug einfach genug ist.“

Madeleine (Gesang) und Rikard (Gitarre, Gesang) beleuchten den Track wie folgt: „Die Zeit ist gekommen, dass wir uns von der neuentzündeten Flamme, die uns aber auch allen Schmerz, den wir schon erlitten haben, vor Augen führt, leiten lassen. „Sie“ haben uns wirklich lange genug unterdrückt, denn ab sofort schlagen „wir“ zurück. Schließt euch uns an, auf dass wir am Ende gemeinsam erfolgreich aus derartigen Krisen hervorgehen mögen.

Stand By The Flame ist der vorletzte Videotrack unserer kommenden Scheibe: Eine machtvolle Hymne, geprägt von groovendem Schlagzeug und nicht minder groovenden Riffs. Und dazu ein Refrain, der geradezu prädestiniert ist, bei unseren nächsten Shows lautstark und mit gereckten Fäusten von unseren Fans mitgesungen zu werden!“

Des Weiteren werden Eleine zur Feier ihrer neuen Scheibe drei Autogrammstunden in deutschen EMP-Filialen abhalten. Trefft die Band bei folgenden Terminen, um euch euer We Shall Remain-Exemplar direkt unterschreiben zu lassen:

Leipzig: 06.07.2023

Dortmund: 07.07.2023

Lingen: 08.07.2023

