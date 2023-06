Skywalker: veröffentlichen ihre vierte Single & Video ‚Headspace‘

Aus Tschechien stammen nicht viele Post-Hardcore-Bands, doch Skywalker aus Prag tun ihr Bestes, um die großartige Szene der Stadt wieder direkt auf die Landkarte zu bringen. Der neue Song Headspace ist ein kathartischer Ritt über Moralapostel und Menschen, die ihr Leben damit verbringen andere zu hassen damit sie sich selbst besser fühlen können. Es ist die Art von Menschen, die andere in Schubladen stecken und sie dann von ihrem moralischen hohen Ross aus beobachten, ohne zu merken, dass sie sich selbst absondern von Hass zerfressen, eitel, selbstsüchtig und letztlich allein sind.

„Der Text verwendet die Metapher eines Kriegsgebiets in dem eine solche Person glaubt, den guten Kampf zu kämpfen, während sie in Wirklichkeit nur die Zeit totschlägt. Es ist ein Lied über Egozentrik, Eitelkeit und Hass.“ – Skywalker

Skywalker stiegen schnell an die Spitze der tschechoslowakischen Post-Hardcore-Szene auf. Sie haben ihre Reichweite und internationale Anziehungskraft schnell vergrößert in dem sie sich die Bühnen mit Künstlern wie Beartooth, Crystal Lake oder Normandie teilten. Die Band ebnete sich den Weg weiter mit Late Eternity, welches 2021 über Pale Chord & Rise Records veröffentlicht wurde. 2022 unterzeichnete die Band einen neuen Plattenvertrag mit Easthaven Records, um ihre ersten neuen Singles (Effigy, House Of Gloom und Goliath) zu veröffentlichen, die den Weg in ein neues Album vorbereiten.

Skywalker auf Tour als Support mit Acres:

05.09.2023 Köln, MTC

06.09.2023 Münster, Sputnikcafe

07.09.2023 Hamburg, Indra

08.09.2023 Dresden, HD Rock & Metalbar

12.09.2023 München, Feierwerk

14.09.2023 AT – Wien, Escape

15.09.2023 AT – Gleisdorf, Kulturkeller

17.09.2023 CH – Baden, Werkk

18.09.2023 Wiesbaden, Schlachthof

Skywalker sind:

Jan Kucera – Gesang

David Machalicky – Gitarre

Tomas Rothschedl – Bass

Damian Kucera – Schlagzeug

Skywalker online:

https://www.instagram.com/skywalkerband

https://www.facebook.com/skywalkerband1