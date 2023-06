Servant: veröffentlichen „To Crown A Beast“ Videoclip

Am 7. Juli erscheint mit Aetas Ascensus das zweite Album der deutschen Black Metaller Servant. Auf den neun neuen Songs wirkt vieles furioser und wilder als noch auf dem Debüt, zugleich aber auch melodiöser und emotionaler. Lyrisch beschäftigt sich das Album mit einer Vielzahl an religiösen Texten, wobei die Gnosis und auch die dahinterstehende Politik eine große Rolle spielt. So finden sich auf dem Album auch Songs über Kaiser und Könige, die dem Wahn anheimgefallen sind und sich und ihr Reich mitgerichtet haben. Als erste Kostprobe aus dem gut 48 minütigem neuen Album gibts ab sofort mit To Crown A Beast die erste Auskopplung als Videoclip auf dem MDD YouTube-Kanal. Die finale Tracklist des Albums findet ihr anbei. Aetas Ascensus ist im Handel und einigen Mailorder als CD bereits vorbestellbar und erscheint etwas später im Jahr auch auf Vinyl. Stay tuned!

Aetas Ascensus Tracklist:

1. Aetas Ascensus

2. Of Asceticism And Ecstasy

3. To Crown A Beast

4. Empire Of Madness

5. Mater Hominis

6. A Spell To Dethrone

7. Prayer

8. Seven Sins To End The World

9. Licht

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: