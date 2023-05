Servant: „Aetas Ascensus“ erscheint am 07.07.2023

Mit ihrem beeindruckenden Debüt Blessed By The Light Of A Thousand Stars gehörten die deutschen Servant zu den Black Metal Überraschungen des Jahres 2021. Dieser Tage hat das Quartett nun die Arbeiten am Nachfolger fertiggestellt, welcher mehr als geeignet ist, die mit dem Debüt geweckten Erwartungen zu erfüllen und sogar zu übertreffen. Aetas Ascensus, so der Titel des Zweitlingswerkes, wird am 7. Juli auf MDD Records erscheinen! Musikalisch wirkt vieles des neuen Materials furioser und wilder, wenngleich Melodie und Harmonie erneut den Grundpfeiler des knapp 50-minütigen Albums bilden werden. Aetas Ascensus ist ein komplexes Stück Musik, welches von einem Reichtum an Details nur so strotzt. Wer schon am, vom skandinavischen Black Metal beeinflussten, Debüt seine Freude hatte, wird den Nachfolger lieben! Eine erste musikalische Kostprobe des neuen Materials gibt’s schon bald – stay tuned!

