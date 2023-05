Thundermother am 20.05.2023 in der Hamburger Fabrik

Eventname: Thundermother – Black And Gold Tour 2023 Bands: Thundermother, Lord Bishop Rocks Ort: Fabrik, Hamburg Datum: 20.05.2023 Kosten: VVK 29,90 €, AK 33,00 € Genre: Hardrock Zuschauer: etwa 1200 Setlisten: Thundermother

Lord Bishop Rocks Loud And Free Try With Love Hellevator Heat Wave Thunderous Dog From Hell Into The Mud I Don’t Know You Whatever Shoot To Kill Fire In The Rain Sleep Drum Solo Loud And Alive Give Me Some Lights We Fight For Rock ’n‘ Roll Watch Out

Zugabe: Driving In Style Monster Symptoms Of The Stone My Song Moonlight Serenade Animals Nutbush City Limits

Hamburg auf einem Samstag. Im Volksparkstadion spielt der HSV, am Großmarkt finden die Harley Days statt und die Reeperbahn ist mit gefühlten 1.000 Harleys zugeparkt. Ich bin aber auf dem Weg in das Herz von St. Pauli, der Fabrik. Hier bildet sich schon lange vor dem Einlass eine lange Schlange. Es wird gefrotzelt. Haben die Karten mit dem alten Bandfoto noch Gültigkeit? Natürlich haben sie. Nur wenige Restkarten sind an der Abendkasse zu erhalten. Die Fabrik ist mit 1.200 Gästen ausverkauft. Ungewohnt lange mussten die Thundermother-Fans im Norden auf ein Gastspiel der schwedischen Band warten. Zur Jahreswende die Umbesetzung, dann die Support-Tour mit den Scorpions ließen keine Zeit. Die Fabrik füllt sich schnell. Pünktlich um 20 Uhr betritt Lord Bishop Rocks die Bühne. Die Truppe durften wir 2019 bereits einmal als Support von Thundermother in Lübeck begrüßen. Lord Bishop nimmt noch einmal einen kräftigen Schluck aus der Jack Daniels Pulle und dann geht es los. 30 Minuten bleibt dem Trio, die Masse von sich zu überzeugen und die Stimmung anzuheizen. Im Gegensatz zu damals in Lübeck gelingt ihnen das heute besser. Duda „The Bricklayer“, brasilianischer Drummer der Band seit 2015, lässt seine Sticks bis in die erste Etage fliegen. Bei den Gästen kommen besonders die Moonlight Serenade und das Ike & Tina Turner Cover Nutbush City Limits zum Abschluss an. Da, wo noch Platz ist, wird schon getanzt. Eine halbe Stunde benötigt die Crew, die Bühne umzubauen. Die Spannung unter den alten Thundermother-Fans steigt. Wie sind sie denn nun in der Besetzung 3.0? Einige wenige Fans hat die Besetzung schon bei dem sechs-Songs-Support-Gig bei den Scorpions sehen dürfen. Andere hatten sich mit Handyvideos aus dem Netz auf die neue Besetzung vorbereitet. Die neue Besetzung ist: Bandchefin Filippa Nässil an der Gitarre, Sängerin Linnéa Vikström (ehemals Therion und At The Movies), Wiedereinsteigerin Majsan Lindberg am Bass und die in Frankreich geborene Schlagzeugerin Joan Massing. Zuletzt spielte Joan in Saarlands bekanntester Rockband Honey Creek.

Die neuen Thundermother sind anders. Härter und mit mehr Bühnenpräsenz. Majsan spielt, als wenn sie nie weg war. Die eher schmächtige Joan verdrischt die Felle mit einer hohen, nicht erwarteten Intensität. Linnéas Stimme ist natürlich anders. Guernicas raue Stimme vermisse ich, aber die vier Mädels scheinen sich gefunden zu haben. Sie versprühen unglaublich viel Spaß auf der Bühne und interpretieren die alten Songs mit ihrer Art neu und geben dem Rock ’n‘ Roll eine frische Note.

Das Programm beginnt mit viel Nebel und zwei neuen Songs vom aktuellen Album Black And Gold, bevor die Mädels die Kracher rausholen. Hellevator, Heat Wave, Thunderous und Dog From Hell folgen Schlag auf Schlag. Guernicas Fransenlook ist auch bei Linnéa Vikström geblieben. Filippa nimmt auf einer Kiste Platz und spielt Fire In The Rain und Sleep akustisch, bevor die anderen wieder voll einsteigen. Bei dem folgenden Drumsolo zeigt Joan Massing, warum sie von Filippa ausgewählt wurde, das Erbe von Emlee Johansson anzutreten. Bei dem Song Give Me Some Lights hat Linnéa Pause. Diesen Song singt Filippa selbst. Natürlich kämpfen die Vier weiter für den Rock ’n‘ Roll, Filippa nimmt ein Bad in der Menge und die vier Mädels beenden mit Watch Out das Konzert. Es dauert ungewöhnlich lange, aber dann kehren sie noch einmal zurück. Nach Driving In Style ist dann wirklich Schluss. Die Masse feiert die neue Besetzung, die nach kurzer Pause mit einer Polonaise am Merchstand erscheint. Geduldig geben sie Autogramme und stehen für Fragen zur Verfügung. Diese Tradition lassen sie sich nicht nehmen und scheuen den Kontakt nicht.

Ich fahre auf die A7 und bin hin- und hergerissen. Alt oder neu? Spaß bringt es auf jeden Fall nach wie vor. Macht euch am besten euer eigenes Bild und besucht die Mädels auf einem ihrer Konzerte. Ich denke, es ist wie vieles im Leben Geschmackssache. In ein paar Monaten wird über die Umbesetzung niemand mehr diskutieren.