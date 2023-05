Enforced – War Remains

War Remains ist das dritte Studioalbum der US-amerikanischen Thrash Metal/Crossover-Band Enforced, das am 28.04.2023 über das Label Century Media Records veröffentlicht wurde. Gegründet haben sich die fünf Musiker im Jahr 2016 und stammen aus Richmond, Virginia. Mit einer Spielzeit von 33 Minuten und 46 Sekunden präsentiert War Remains eine energiegeladene Mischung aus aggressiven Thrash-Riffs und mächtigen Crossover-Elementen. Die zehn Tracks spiegeln die Wurzeln und Einflüsse der Truppe wider, während sie gleichzeitig ihre eigene moderne Note hinzufügen. Enforced setzt sich aus talentierten Musikern zusammen, darunter Knox Colby, der mit seiner eindringlichen Stimme die Texte zum Leben erweckt. Die Gitarrenarbeit von Will Wagstaff und Zach Monahan liefert ein kraftvolles Zusammenspiel von melodiösen Hooks und rasenden Soli. Ethan Gensurowsky am Bass sorgt für eine solide und wuchtige Rhythmussektion, während Alex Bishop am Schlagzeug mit seinem präzisen Spiel den treibenden Puls des Albums vertritt. Kein Wunder, dass es für die Jungs so schnell vorangeht und bereits der Vorgänger Kill Grid über Century Media Records veröffentlicht wurde.

Nach dem Motto „alle guten Dinge sind drei“, läuft War Remains schnell warm, das mit seinen packenden Texten und energetischen Kompositionen eine starke Botschaft vermittelt. Die Kompositionen behandeln Themen wie Krieg, soziale Unruhen und die Auswirkungen von Gewalt auf die Gesellschaft. Enforced gelingt es, diese Themen mit intensiver Leidenschaft und roher Ehrlichkeit zu vermitteln, wodurch sie ihre Hörerinnen und Hörer zum Nachdenken anregen. Die druckvolle Produktion verstärkt die Wirkung der Musik und verleiht dem Album einen modernen und dynamischen Klang. Höhepunkte kann man in dem starken Konstrukt dennoch ausmachen. Sowohl Hanged By My Hand, der Titeltrack War Remains als auch Starve stechen neben dem abschließenden Empire heraus. Die Weiterentwicklung ihres Sounds und wird Fans des Genres mit Sicherheit begeistern. Enforced bleiben nicht auf der Stelle stehen und versuchen selbst in dem ausgetretenen Sektor den letzten Grashalm zu finden, um diesen genüsslich zu zertreten.

