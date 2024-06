Insanity Alert – Moshemian Thrashody

Seit 2011 haben die Crossover-Alpen-Thrasher Insanity Alert ihren Spaß. Das letzte Album 666-Pack ist allerdings schon von 2019. Da scheint Corona auch etwas an den Jungs in der Kreativität gekratzt zu haben. So bringt man nun mit Moshemian Thrashody eine vier Tracks und nur 12 Minuten lange EP heraus, mit Coversongs, die sie in ihrer ureigenen Insanity Alert-Art verwursteln. Das Ding ist am 17.05.2024 über das Label Season Of Mist auf 10‘‘-Vinyl in Black und Coloured Vinyl erschienen.

Wie schon zu befürchten ist, ist der Titelsong ein Cover von Queens Bohemian Rhapsody, den sie sich in einer punkigen Crossover-Version zur Brust nehmen. Auch bei Beer In The Park dürfte jeder Hörer schnell auf Iron Maiden und Fear Of The Dark kommen. Welcome To The Moshpit rumpelt im Welcome To The Jungle. Gunners Axolotl dürfte sich ärgern. Und weil den sieben Zwergen hinter den Bergen (oh, es sind nur fünf!) nichts peinlich ist, zerhacken sie den seligen George Michael (RIP) noch in Beerless Fiesta. Während sie bei der eisernen Jungfrau relativ nahe am Original sind (wirklich nur relativ), entfernen sie sich von George Michael und seinem Careless Whisper doch um einiges! Das wird den eingefleischten Insanity Alert-Fans wohl Spaß machen, kann allerdings auch durchaus als peinlich empfunden werden. Das mag jeder für sich entscheiden!