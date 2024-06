Event: FM – Old Habits Die Young, 40th Anniversary Tour 2024

Bands: FM, Czakan

Ort: Logo, Hamburg

Datum: 19.06.2024

Kosten: VVK 25,00 €, AK 30,00

Genre: Hard Rock, Classic Rock, AOR, Melodic Rock

Besucher: ca. 80

Link: https://www.logohamburg.de/

Setliste:

Czakan

FM State Of Confusion Winners Don’t Cry So Cold Heartbreake Savage Run With The Wind One Day To Be Free‘ Burns Like A Fire She Is A Woman Get Down My Sweet Love Digging Up The Dirt Tough It Out Killed By Love Someday (You’ll Come Running) Don’t Need Another Heartache Everytime I Think Of You Out Of The Blue The Dream That Died Synchronized Say It Like It Is Frozen Heart Does It Feel Like Love That Girl Bad Luck Hot Wired Turn This Car Around Story Of My Life Other Side Of Midnight

In Germany scheinen sich gerade viele Menschen auf das runde Leder zu fokussieren. In Hamburg selbst ist heute ein Fußballspiel am Nachmittag im Stadion, gefolgt von diversen Fans, die anscheinend lieber auf dem Heiligengeistfeld stehen, als bequem im Sessel die Balltreterei zu verfolgen. Die Stadt ist mal wieder völlig überlaufen. Während die Spiele über die Bildschirme flimmern, lässt es sich aber vorzüglich mit dem ÖNV fahren. Unweit vom Dammtor ist normaler Betrieb beziehungsweise eher nicht. Hier sollen heute FM aus England spielen. Gegen 19 Uhr sind kaum mehr als eine Handvoll Fans vor dem Club auszumachen. Bis 20 Uhr und dem Opener Czakan aus Süddeutschland werden es circa 40 Menschen.

Czakan dürfte einen eher überschaubaren Bekanntheitsgrad haben. Bereits 1989 gegründet, lieferte die Band mit State Of Confusion ein Album aus, um anschließend für circa 30 Jahre in der Versenkung zu verschwinden. Die Scheibe selbst ist irgendwo Hard Rock mit Heavy Metal Anleihen angesiedelt und kommt für den Hype um die NWoBHM ungefähr fünf Jahre zu spät. Seit 2022 sind die Herren in unveränderter Besetzung wieder aktiv und haben erneut eine LP konzipiert. Unreal heißt der Dreher, der sich mehr zum melodischen Hard Rock orientiert. Insgesamt ist die Truppe aus dem Schwabenland härter unterwegs als der Headliner, was an dem heutigen Abend gut funktioniert.

Mit State Of Confusion, Run With The Wind, So Cold und Heartbreake Savage gibt es vier Nummern aus der frühen Phase der Herren. Aber auch neues Material hat die Truppe am Start: One Day To Be Free wird auf dem kommenden Werk von Czakan zu finden sein. Zehn Tracks gibt es auf die Ohren, die sich insgesamt im melodischen Hard Rock einsortieren. Musikalisch ein mehr als guter Gig, dem leider die Atmosphäre durch die geringe Zuschauerzahl fehlt. Mittlerweile haben die Balltreter ihre Aktivitäten beendet, sodass während der Umbaupause noch einige Fans in den Club kommen. FM holen zumindest die Damen und Herren direkt vor die Bühne und insgesamt dürften es circa 80 Leute sein, die gespannt auf die Musiker aus UK warten.

Einige Worte vorab zu FM: 1984 gegründet und mit den Alben Indiscreet und Tough It Out auf der Insel zwei Werke platziert, die mehr als einen Achtungserfolg lieferten. In England ziehen die Herren auch weit mehr als auf dem Festland. Headliner-Slots auf dem Rock City Festival oder dem Firefest Festival stehen auf der Habenseite. Vergleiche mit Journey bieten sich an. Wenig überraschend fungierten FM mehrfach als Support für die Könige des Arenarocks.

Drei der fünf Herren auf der Bühne sind seit den Anfangstagen dabei. Hervorzuheben sind Bassist Merv Goldsworthy und Drummer Pete Jupp. Der Name Samson sollte der Anhängerschaft von Gitarrenmusik etwas sagen. Ansonsten bitte ein Blick in die musikalische Biografie von Bruce Dickinson werfen. Samson waren Ende der 70er und in den frühen 80ern aber mehr Hard Rock als Metal.

Mit der aktuellen Tour feiern FM ihren 40. Geburtstag und das Release von Old Habits Die Young. Das macht das Quintett vor allem mit dem Fokus auf die beiden Werke aus den 80ern. Die Hälfte der Setliste stammt von Indiscreet und Tough It Out. Der aktuelle Longplayer ist zweimal im Set zu finden. Der Auftakt stammt aus dem Jahr 2015 mit Digging Up The Dirt. Es folgt bereits früh der Titeltrack Tough It Out, der die Menschen vor der Bühne in Bewegung bringt. Sänger Steve Overland bindet die Crowd immer wieder mit ein und unterstützt die Saitenarbeiter mit der Rhythmusgitarre.

Fast abwechselnd greift Overland auf einen Song von einer Veröffentlichung zwischen 1990 und 2024 zurück, dann gibt es wieder Futter aus den frühen Jahren. Bad Luck und The Dream That Died sind aus dem Set hervorzuheben, genauso wie die Zugabe Other Side Of Midnight. Circa 90 Minuten rocken die gesetzten Herren und liefern insgesamt 18 Lieder. Völlig verdient holen sich die Protagonisten den Applaus der Fans und sind nach der Show im Publikum unterwegs.

Viel zu meckern gibt es nicht. Wer auf melodischen Rock steht, macht mit einem Gig von FM nichts verkehrt. Der Sound und das Licht sind im Logo, wie sie sind. Die Bühne ist durch einen Balken in der Mitte geteilt und wer eine Körperlänge jenseits der 190 cm mitbringt, muss den Kopf einziehen. Die baulichen Gegebenheiten mit den diversen Stützbalken im Zuschauerraum können auch FM nicht verändern.

Der Rückweg mit dem ÖPNV gegen 23 Uhr läuft deutlich stressfreier als der Hinweg. Vereinzelt irren noch ein paar Fußballfans durch die S- und U-Bahnen, es herrscht aber eine entspannte Atmosphäre, genauso wie beim Konzert von FM.