Sólstafir: veröffentlichen nachdenkliche Single „Hin Helga Kvöl

Die legendären Isländer Sólstafir gaben kürzlich bekannt, dass sie bei Century Media Records unter Vertrag stehen. Sie sind keine Unbekannten in der Musikwelt, da sie seit über 20 Jahren auf der ganzen Welt auftreten und das Publikum von der ersten Note an mit ihrem Herz auf dem rechten Fleck begeistern.

“It is a song about dying”, sagt Aðalbjörn Tryggvason (Gitarre, Gesang) über Hin Helga Kvöl. “It is about the realization that you will die sooner than later and consciously witnessing the end of your own world. It is one’s own personal idea of Ragnarök – or Armageddon. What happens afterwards? Are we reborn or are we simply food for the worms…”

Seht euch das Musikvideo zu Hin Helga Kvöl hier an:

Der atmosphärische isländische Rock’n’Roll-Sound von Sólstafir ist einzigartig und begeistert all jene, die Zeuge ihrer epischen Sets werden, die sie auf eine Reise durch Eis und Schnee, Feuer und Lava und atemberaubende Klanglandschaften ihrer Heimat mitnehmen.

