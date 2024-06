Edge Of Sanity: entfesseln den neuesten, remasterten Track „Black Tears“

Um den Start der Wiederveröffentlichungskampagne zu unterstützen und die neue Bearbeitung einiger Songs zu zeigen, könnt ihr euch die digitale Single und den Videoclip zu Black Tears (Remaster 2024) aus der kommenden Wiederveröffentlichung von Purgatory Afterglow ansehen.

Seht euch das neueste Musikvideo hier an:

Vorbestellen könnt ihr First Chapter hier: https://edgeofsanity-nightingale.lnk.to/ReIssuesNe

Dan Swanö meldete sich mit dem folgenden Kommentar über Black Tears: “What kind of album Purgatory Afterglow should be took many turns and at one point it was gonna be an „all growls and back to the roots pure metal album“. So it’s quite strange that this track ended up on it in the end, and that it then even became the biggest „hit single“ Edge Of Sanity ever had. There’s zero Death Metal going on here, but I still love it and always had a blast playing it live with both Edge Of Sanity and Nightingale.”

Lange vergriffen, nie zuvor in bestimmten Formaten oder in einer ordentlich überarbeiteten Re-Issue-Version erhältlich sowie mit Tonnen von aufregendem Extra-Material angereichert, kommen diese definitiven Re-Issues effizient von Swanö selbst remastered und erstrahlen teilweise sogar in neuem Licht durch zusätzliche, aufwändige Remix-Versionen als Bonus.

Die folgenden Re-issues haben am 21. Juni 2024 die First Chapter Wiederveröffentlichungskampagne eingeläutet:

– Edge Of Sanity – Purgatory Afterglow (Re-Issue)

– Edge Of Sanity – Until Eternity Ends – EP (Re-Issue)

– Edge Of Sanity – Nightfall Overture (Re-Issue)

First Chapter jetzt hier vorbestellen!