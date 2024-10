Edge Of Sanity: kündigen weitere Re-issue-Kampagne an und veröffentlichen „Darkday“ als Remaster- und Remix-Version

Century Media Records freuen sich, den Start des kommenden zweiten Kapitels der umfassenden Re-issue-Kampagne aus dem Katalog der legendären und bahnbrechenden Death Metaller Edge Of Sanity anzukündigen, die vom schwedischen Sänger, Multiinstrumentalisten und gefeierten Metal-Produzenten Dan Swanö (Opeth, Katatonia, Dissection, etc.) angeführt wurden.

Längst vergriffen, in bestimmten Formaten oder in einer ordentlich überarbeiteten Re-issue-Version nie zuvor erhältlich und mit tonnenweise aufregendem Extra-Material angereichert, kommen diese definitiven Re-issues von Swanö höchstpersönlich effizient remastert daher und erstrahlen durch zusätzliche Remix-Beiträge als Bonus teilweise sogar in neuem Licht.

Und um die beeindruckende Remastering- sowie Bonus-Remix-Behandlung des Materials zu präsentieren, gibt es jetzt auch die Edge Of Sanity Digital-Singles Darkday (Remaster 2024) sowie Darkday (Remix 2024) aus dem 2CD- und Digital-Album-Format der kommenden The Spectral Sorrows-Wiederveröffentlichung auf allen DSP’s sowie in Visualizern:

Darkday (Remaster 2024):

Darkday (Remix 2024):

Bestellt euch die Neuauflage des zweiten Kapitels jetzt hier vor!