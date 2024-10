The Butcher Sisters: haben neues Video „Der Nudelsong“ feat. KNG veröffentlicht

Die vier Kurpfälzer Bierologen machten während ihres wohlverdienten Urlaubs an der italienischen Riviera eine neue Entdeckung: Weizen nicht als flüssige Erfrischung, sondern gekocht und butterweich als N-U-D-E-L – wie die Italiener das zu sagen pflegen.

Pronto wurde die Expertise der Food-Koryphäen der King Nugget Gang eingeholt, um die ganze Welt an dieser Invenzione teilhaben zu lassen.

TBS & KNG präsentieren: Der Nudelsong (eine Liebeserklärung an die Nudel)

“Wenn Bier mein Lieblingsgetränk ist, dann ist die NUDEL mein liebstes festes Nahrungsmittel”, so Stroppo – Frontmann der Butcher Sisters. “Man kann sie nicht nur warm, sondern ebenso kalt genießen, das ist ein klarer Vorteil gegenüber Eiscreme!”

Also haut euch fürs Wochenende eine Packung Tagliatelle ins Nudelwasser und verbringt den Abend an der heimischen Tortellini-Bar, denn das was die Sterneköche von TBS und KNG da zaubern wollt ihr nicht verpassen!

Das offizielle Rezept zum Song gibt es hier:

“Eine Nudel kräftigt, eine Nudel kräftigt nicht nur, Energie bringt sie (…) wenn man die gegessen hat, hat man auch Freude noch den ganzen Tag” (Ludolf, Peter) – und das gilt ebenso für die vierte Single des neuen TBS Albums.

Wer seit den letzten Tracks Lust auf das neue Album bekommen hat, sollte unbedingt die Release Tour im Januar 2025 miterleben. Denn nicht nur TBS und KNG sind auf den Geschmack gekommen, sondern auch andere Künstler wie die 257er, Mehnersmoos, Alligatoah oder Equilibrium haben sich bereits fürs Nudelessen in Mannheim angemeldet!

Also seid gespannt und bestellt das neue Album ab Oktober 2024 vor!!!

The Butcher Sisters haben Großes vor: Ihr neuestes Werk, Das Weiße Album, erscheint am 17. Januar 2025 via Arising Empire – und die Vorfreude ist gewaltig! Der Pre-Order ist seit offiziell im Gange, also schnappt euch das Album, den Merch und alles, was es dazu gibt, bevor es ausverkauft ist.

Das Weiße Album Tracklist:

1. Sonnenbrille

2. Freitag ft. Alligatoah

3. Bierdurst ft. Mehnersmoos

4. Barsch

5. Bauchtasche

6. Zu Viel Nudelsalat

7. Der Nudelsong ft. King Nugget Gang

8. Gruss, Die Oma

9. Mein Stern

10. Zeig Mir Dein ft. 257ers

11. Baggersee

12. TK Pizza

13. Aperol

14. Drachentöter ft. Equilibrium

Weitere Infos zu The Butcher Sisters und zu den anstehenden Tourterminen könnt ihr hier nachlesen: