The Butcher Sisters am 01.02.2025 im LKA Longhorn Stuttgart

Eventname: The Great Music Band Tour 2025



Headliner: The Butcher Sisters

Vorbands: Avralize, Bluthund

Ort: LKA Longhorn, Stuttgart



Datum: 01.02.2025

Kosten: VVK 31,50 € (Ausverkauft)



Genre: Hardcore, Modern Metalcore, Rap

LKA ich bin mal wieder da. Oje oje, ich lasse es lieber mit dem Versuch, mich an die lyrische Flatulenz anzupassen, welche mich heute Abend erwarten wird. Allerdings ist die Vorfreude einfach extrem ausgeprägt, da ich die Jungs von TBS bereits beim Summer Breeze im vergangenen Jahr erleben durfte. Die Bühnenperformance-Bierakrobaten aus Mannheim sind weiter stark unterwegs und heute ist bereits der neunte Stopp auf ihrer The Great Music Band Tour 2025. Im Vorprogramm stehen Avralize und Bluthund. Der Andrang vor dem Longhorn ist enorm. Ich habe es selten erlebt, dass so viele Menschen pünktlich zum Einlass um 19:00 Uhr bereits vor Ort sind. Aber gut, nach rund 15 Min. Anstehen ist es geschafft und es geht in Richtung Bühne.

Den Anfang machen pünktlich um 19:45 Uhr die Senkrechtstarter aus dem süddeutschen Rottweil. Es ist schon beeindruckend, wie eine Band in so kurzer Zeit nach Veröffentlichung ihres Debütalbums so enorm an Bekanntheit gewinnen kann. Avralize waren im vergangenen Jahr im Zuge des Core Fest Stuttgart bereits vor meiner Linse. In diesem Jahr stehen neben einer Headliner-Tour auch noch so kleine Veranstaltungen wie das Summer Breeze und das Wacken Open Air auf ihrer Liste. Die ersten zwei Songs sind durch, und die Halle ist schon brechend voll. Fühlt sich also alles schon nicht mehr nach Opener an. Die Leute um mich herum sind absolut am Start, allerdings ist, wie zu erwarten war, nach knapp 30 Min. schon Schluss.

Nach kurzer Umbaupause ist es jetzt Zeit für einen weiteren Beitrag aus Deutschland. Die Gruppe aus Berlin, die unter dem Namen Bluthund unterwegs ist, würde ich musikalisch im Bereich Rap und Punk verorten. Das passt am heutigen Abend aber perfekt. Das maskierte Quartett startet mit Bye Bye Irokesengang, und die Energie, die auf der Bühne entsteht, überträgt sich unmittelbar auf mich und alle um mich herum. Die Beats, kombiniert mit Schlagzeug und den Gitarrenriffs, machen live einfach Laune und reißen mich deutlich mehr mit als das, was ich bisher über die digitalen Plattformen von der Band gehört habe. Jetzt kommen sogar noch Stroppo und Amazing Alex auf die Bühne und das Chaosbarometer steigt. Mit Wir Fackeln Alles Ab ist das Programm beendet und eins muss man sagen, die Jungs haben echt abgefackelt und die Halle ist mehr als aufgewärmt für den Headliner.

The Butcher Sisters laufen mit Tretrollern ein und die Party kann beginnen. Sonnenbrille ist der erste Song und die Leute rasten aus. Die Stimmung kann echt nicht besser sein. Nach den ersten drei Songs stellt sich schon fast Reizüberflutung ein und das Feuerwerk an Accessoires nimmt seinen Lauf. Wer bisher noch kein TBS-Konzert live gesehen hat, den überrascht es sicher, was die Band so alles aus dem Hut zaubert. Wir haben gerade mal Halbzeit und neben den Tretrollern wurde schon durch Amazing Alex eine Babypuppe zur Welt gebracht, ein überdimensionales Glas Aperol vernichtet und das Publikum von Stroppo mit einem aufblasbaren Knüppel verprügelt und das ist nur ein winziger Ausschnitt aus dem, was die Mannheimer sich so alles einfallen lassen. Was soll ich sagen, die Menge geht mit und der Bierdurst steigt. Aus dem Moshpit werden die ersten Personen mit Kreislaufkollaps in Richtung Ausgang getragen. Ich dachte, das gibt es nur bei den Backstreet Boys oder den Beatles. Der Nudelsong wird angekündigt. Einige Gäste haben sich gebührend vorbereitet und es fliegen die ersten Nudeln durch den Raum. Unterstützung ist ebenfalls mit am Start von der King Nugget Gang. Die Party nimmt ihren Lauf und der „Hit“ Mein Stern wird angestimmt und es werden die Schlager-Moves ausgepackt. Mit Bauchtasche geht es so langsam in die finale Phase des heutigen Abends. Modisch ganz vorne unterwegs, haben die Gäste natürlich auch ihre mit dabei, und es kreisen gefühlt 500 Bauchtaschen im Saal. Endlich kommt das Banana Boat zum Einsatz und Stroppo surft über die Menge. Es geht Schlag auf Schlag im wahrsten Sinne des Wortes und Fabian Getto von Equilibrium hilft beim …Drachentöter. Jetzt wird final noch etwas Dosenbier vernichtet, bevor der Abend beendet wird. Ich habe einiges erwartet, aber dieser Auftritt war bis zum jetzigen Schluss einfach überragend unterhaltsam.