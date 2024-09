Edge Of Sanity: veröffentlichen Remaster- und Remix-Editionen von „Nothing But Death Remains“

Am 23. August erschien das zweite Album der Katalog-Re-Issue-Kampagne, Nothing But Death Remains, der legendären und bahnbrechenden Death Metaller Edge Of Sanity über Century Media Records, rund um den schwedischen Sänger, Multiinstrumentalisten und gefeierten Metal-Produzenten Dan Swanö (Opeth, Katatonia, Dissection, etc.).

Der gesamte Katalog der Band war lange Zeit vergriffen, nie zuvor in bestimmten Formaten oder in einer ordentlich überarbeiteten Re-Issue-Version erhältlich, so dass er nun in definitiven Versionen zur Verfügung steht, die mit Tonnen von aufregendem Extra-Material angereichert sind, das von Swanö selbst effizient remastert (oder teilweise sogar als Bonus neu abgemischt!) wurde.

