Solence: bestätigen Support für The Hu auf ihrer EU-Tour

Die schwedische Band Solence, die von Pandora als „Rising Rock Artists To Watch In 2023“ gekürt wurden, hat auf vergangenen Touren mit Bands wie Electric Callboy, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills und We Came As Romans sowie bei Festivalauftritten auf dem Graspop, Tuska, Nova Rock, Aftershock, Louder Than Life und Blue Ridge Rock Fest das Publikum weltweit überzeugt. Die Band freut sich nun, ankündigen zu können, dass sie The Hu als direkter Support auf ihrer Hishigten-Europatour begleiten werden. Die Tour begann am 4. September, mit einer ausverkauften Show in Helsinki und endet am 26. September in Madrid. Die vollständigen Daten sind unten aufgeführt. Tickets gibt es HIER.

Mit insgesamt über 300 Millionen Streams und fast 1 Million monatlichen Spotify-Hörern haben Solence Anfang des Jahres bei Better Noise Music unterschrieben. Mit “F**k The Bad Vibes und A Banger A Day Keeps The Doctor Away haben sie zuletzt zwei hochgradig animierende Motivations-Tracks veröffentlicht, die ihre unbeschwerte und humorvoll-ironische Botschaft sowohl in ihrer Musik als auch in ihren Texten hervorheben. Solence werden am 27. September einen dritten neuen Track Who You Gonna Call?, inkl. Musikvideo, veröffentlichen.

Die Band wurde in Stockholm von Sänger Markus Videsäter gegründet und wird von Gitarrist David Strääf, Keyboarder Johan Swärd und Schlagzeuger David „Viking“ Vikingsson komplettiert. Das Quartett begann ursprünglich mit starken Interpretationen bekannter Pop-Hits von Imagine Dragons, Fall Out Boy, Ed Sheeran, Britney Spears und Queen, bevor sie im Jahr 2019 mit ihrem Debütalbum Brothers internationale Anerkennung erhielten. Es folgte promt ihr zweites Album Direction, mit dem sie erstmals im US Active Rock Radio Fuss fassen konnten, wobei der Song Animal In Me den Status als meistgespielter Track bei SiriusXM Octane im Jahr 2020 erreichte. Im Jahr 2021 veröffentlichten Solence ihr drittes Album Deafening, das ihre Bandbreite an Inspirationen von Musik bis hin zu Anime, Gaming, Science-Fiction und philosophischen Inhalten zeigte. Ihr letztes Album Hope Is A Cult wurde 2023 veröffentlicht. Zusätzlich zu ihrer Arbeit mit Solence haben Videsäter und Strääf bereits Songs für Pop-Acts wie Jason Derulo und Bebe Rexha geschrieben.

Solence Tour Dates:

9/7 Tallinn, EE – Helitehas (Sold Out) #

9/8 Riga, LV – Palladium (Sold Out) #

9/10 Gdyina, PL – Arena Gdynia #

9/12 Glwice, PL – Arena Glwice #

9/13 Leipzig, DE – Felsenkeller (Sold Out) #

9/14 Prague, CR – Sasazu #

9/15 Vienna, AT – Gasometer #

9/17 Zagreb, CT – Culture Factory #

9/18 Milan, IT – Magazzini General #

9/20 Lausanne, CH – Les Docks (Sold Out) #

9/21 Saarbrucken, DE – Garage #

9/22 Zurich, CH – Komplex 457 #

9/24 Lyon, FR – Le Radiant #

9/25 Barcelona, ES – Razzmatazz #

9/26 Madrid, ES – Riviera #

# with The Hu