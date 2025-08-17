Solence: veröffentlichen ihre Single „Wish You The Worst“ vom kommenden Album „Angels Calling“

Die in Los Angeles ansässige und ursprünglich aus Schweden stammende elektronische Metal-Band Solence hat mit ihrer neuen Single Wish You The Worst ein kraftvolles und unmissverständliches Statement veröffentlicht. Der neue Song ist am 15. August über Better Noise Music erschienen. Er stellt eine unerschütterliche und ermutigende Hymne dar, die lautstark gespielt und gesungen werden sollte, wenn „people in your life cut you deep“, wie es der Frontmann Markus Videsäter beschreibt. „Some people just want to destroy everything around them…this song is for them.“ Musikalisch kombiniert Solence eingängige Pop-Hooks und elektronische Raffinesse mit der schweren, aber melodischen Intensität des bahnbrechenden schwedischen Metals und schafft so einen einzigartigen internationalen Sound, der sowohl hypnotisierend als auch erhebend ist. Seht euch das Video hier an:

Wish You The Worst ist die dritte Single aus dem kommenden fünften Album Angels Calling das am 31. Oktober über Better Noise Music erscheinen wird. „I felt there was one more spot on the album for a real ‘f**k you anthem,’“ fügt Markus hinzu, „and in a session with our friend Jimmy we wrote Wish You The Worst!“ Den Track kann man hier hören und das Video hier ansehen.

Mehr Informationen zu Solence (inklusive der Tourdaten für 2025) und ihrem kommenden Album Angels Calling findet ihr hier:

Solence online:

https://www.facebook.com/SolenceOfficial/

https://www.instagram.com/solenceofficial/