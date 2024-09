Master Boot Record: neue „CPU“ Single veröffentlicht

CPU ist die neueste Single von Master Boot Record (MBR). Der Track stammt von Hardwarez, dem kommenden dritten Album des in Rom ansässigen Electronic-Metal-Projekts, das am 11. Oktober über Metal Blade Records erscheinen wird.

Auf Hardwarez erkundet Multiinstrumentalist und MBR-Mastermind Vittorio D’Amore (alias Victor Love) in neun intensiven und glühenden Tracks die Dualität von Technologie und Menschlichkeit. Die LP, die auf Personal Computer aus dem Jahr 2022 und Floppy Disk Overdrive aus dem Jahr 2020 folgt, entspringt dem weitreichenden Geist von Love, einem italienischen Produzenten, der 2016 als anonymes Projekt aus dem Untergrund auftauchte, um den Soundtrack für das Cyberpunk Point-and-Click-Adventure VirtuaVerse zu entwickeln. Das Projekt entwickelte sich nahtlos zu einer eigenständigen Einheit und veröffentlichte in nur wenigen Jahren über vierzehn Alben.

Um Hardwarez zu kreieren, hat der Technologe seinen Desktop live auf YouTube gestreamt, während er neue Musik komponierte. Alles ist über MIDI programmiert. „The very first song I wrote is actually also the first single, CPU„, sagt er. „Even though the other songs on the album have a quite different style, the type of riffing and the different melodic section of this track worked as a base to upgrade the sound before moving forward.“ CPU ist auch der Song, bei dem Love beschloss, die echten Gitarren-Overdubs zu testen, und von den Ergebnissen begeistert war.

„While the early compositions happened during live streams, I added rhythm guitar overdubs off the records in the final stages,“, so Love weiter. „This synergy with the synth guitars creates a massive and powerful sound in the studio, just as it does during our live performances. Shreddy also recorded the lead guitars along the chiptune leads adding a lot of attack and an unique energy to the solo sections.The overall production level is much higher than previous releases, contributing to a new, upgraded signature sound.“

„With this album the 486DX-33MHz-64MB becomes sentient through human augmentation. For we may become better humans with their help, but machines still need us to shine.“

Den Stream von CPU findet ihr hier:

Der Albumtitel verschmilzt den Begriff „Hardware“ mit „Warez“, auch bekannt als „The Scene“, besser bekannt als die Szene der Cracks und raubkopierter Software, die Love in Bezug auf Crack- und Keygen-Musik beeinflusst hat. Während Love auch organisch begann, elektronische Musik, Acid Techno, Industrial und Synthie-Pop zu hören, wuchs er auch „in den 90ern mit der ganzen Grunge-, Nu-Metal- und Industrial-Szene auf.“

Old-School-Metal sowie Filme und Videospiele aus den 80ern und 90ern – und die Musik daraus – spielen ebenfalls eine Rolle in Loves musikalischer DNA. Sein jahrelanger Musik- und Computerfanatismus manifestiert sich in Master Boot Record und Hardwarez. „What I’m doing with this album and to an extent with previous ones, is to mix the sounds of cracks, keygen, demoscene and video game-inspired chiptune with heavy metal and classical music using hardware and computers to produce it.“

Hardwarez wird auf CD und digitalen Formaten sowie auf Vinyl in folgenden Farbvarianten erscheinen:

– Hard Disk (US)

– Computer Terminal Green (US)

– 180g Black (EU)

– Ride The Lightning (EU)

– Collector’s Dream (EU – Ltd. 200)

Vorbestellung von Hardwarez unter: metalblade.com/masterbootrecord

Hardwarez – Tracklisting:

1. BIOS

2. MOBO

3. CPU

4. GPU

5. RAM

6. FDD

7. HDD

8. PSU

9. CASE

Master Boot Record – C:Hardwareztour.Exe

9/25/2024 Soda Bar – San Diego, CA

9/26/2024 The Wayfarer – Costa Mesa, CA

9/27/2024 MagWest – San Jose, CA

10/01/2024 Star Theater – Portland, OR

10/02/2024 The Pearl – Vancouver, BC

10/03/2024 Substation – Seattle, WA

10/05/2024 Synthbangers Fest – Denver, CO

10/06/2024 Aces High Saloon – Salt Lake City, UT

10/08/2024 The Nile Theater – Mesa, AZ

10/09/2024 Teragram Ballroom – Los Angeles, CA

10/12/2024 Hackfest – Quebec City, QC

10/18/2024 Le Molotov – Marseille, FR

10/19/2024 Backstage By The Mill – Paris, FR

10/20/2024 Le Ferrailleur – Nantes, FR

10/22/2024 Academy 2 – London, UK

10/23/2024 Satans Hollow – Manchester, UK

10/24/2024 Cathouse – Glasgow, UK

10/26/2024 Grand Social – Dublin, IR

10/28/2024 Exchange – Bristol, UK

10/30/2024 Effenaar – Eindhoven, NL

10/31/2024 Melkweg – Amsterdam, NL

11/02/2024 Club Volta – Cologne, DE

11/03/2024 Neushoorn – Leeuwarden, NL

11/04/2024 Logo – Hamburg, DE

11/06/2024 Stengade – Copenhagen, DK

11/07/2024 Valand – Gothenburg, SE

11/08/2024 Goldie – Oslo, NO

11/09/2024 Kollektivet Livet – Stockholm, SE

11/11/2024 Lacznick – Wroclaw, PL

11/12/2024 Gretchen – Berlin, DE

11/13/2024 Chemiefabrik – Dresden, DE

11/14/2024 Cross Club – Prague, CZ

11/15/2024 Kabinet Muz – Brno, CZ

11/16/2024 Turbina – Budapest, HU

11/17/2024 Szene – Vienna, AT

11/18/2024 Pont Rouge – Monthey, CH

11/19/2024 Exil – Zurich, CH

Tickets: mbrserver.com

