Solence: kündigen neues Album “Angels Calling” für den 03.10.2025 an

Die Welt kann grausam sein – doch die schwedischen Electronic-Metal-Helden Solence bieten ein einfaches Heilmittel. Das charmante, energiegelandene Quartett ist ebenso sehr für seinen unerschütterlichen Optimismus bekannt, wie für sein grenzenloses Talent. Ihr kommendes, fünftes Album Angels Calling, das am 3. Oktober über Better Noise Music erscheint, verbindet große Pop-Hooks und Elektro-Versiertheit mit der schweren, melodischen Intensität schwedischen Metals zu einem unverwechselbaren, internationalen Sound, der ebenso mitreißend wie befreiend ist.

Angels Calling inklusive Download der ersten Single Where Were You… kann ab sofort vorbestellt werden. Das Video ist ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Channel von Better Noise Music zu sehen:

Pünktlich zur Albumankündigung geben Solence bekannt, dass sie im November zusammen mit ihren BNM Label Kollegen von Nothing More auf EU-Tour gehen werden. Im Rahmen dessen wird es insgesamt acht Shows im deutschsprachigen Raum geben. Mit im Gepäck sind auch die Jungs und Mädels von Ankor und Catch Your Breath. Ticket gibt es ab Freitag, den 16. Mai auf ihrer offiziellen Website und an allen bekannten VVK-Stellen.

Die Band hat sich durch Support-Touren mit Acts wie Electric Callboy, We Came As Romans, Ice Nine Kill und Five Finger Death Punch, sowie durch zahlreiche Festivalauftritte bereits eine beachtliche Fanbase aufbauen können. Ein Solence-Konzert ist immer ein Erlebnis – Mitsingen und Tanzen ausdrücklich erwünscht.

„Where Were You… ist ein packender Track über einen Freund, der dich im Stich lässt, wenn du ihn am meisten brauchst“, sagt Gitarrist David Strääf. „Der Song hält das Tempo mit einem fetten Refrain, einer modernen Produktion und einem sehr heavy, bouncy und genretypischem Breakdown richtig hoch!“

Solence kehren mit frischen Visuals, einem neuen Look und noch besserem Sound zurück – einer Mischung aus dem Besten ihrer Vergangenheit und einem Blick in die Zukunft der Band und des Genres.

„Aus irgendeinem Grund hatte ich schon immer das Gefühl, dass meine Zeit auf Erden begrenzt ist, als würde ich jung sterben“, erklärt Sänger Markus Videsäter. „Unsere Musik handelt davon, das Beste aus dem Leben, Beziehungen und Leidenschaft herauszuholen, bevor uns der Himmel zu sich ruft.“

Ursprünglich aus Schweden und nun in Los Angeles ansässig, bestehen Solence aus Sänger Markus Videsäter, Gitarrist David Strääf, Keyboarder Johan Swärd und Schlagzeuger David „Viking“ Vikingsson. Die Band bündelt all ihre Energie darin, Menschen aus ihren dunklen Gedanken in ein helleres Licht zu führen.

„Solence steht für gute Laune“, betont Videsäter. “Unsere Botschaft an bestehende und neue Fans: we want to bring the fun back into rock n’ roll.” „Storytelling macht einfach Spaß“, fährt er fort. „Ich schreibe über Motivation – darüber, wie ich morgens aus dem Bett komme. Da kann also noch einiges kommen. Wir verpacken das Ganze mit viel Energie und Crazyness. Angels Calling ist so cool. Ich liebe jeden einzelnen Song und bin aufgeregt, wie gewaltig es sich anfühlt!“

Angels Calling ist der Nachfolger ihrer im Januar erschienenen EP Blue Monday (Better Noise Music), die unter anderem Who You Gonna Call? (Solence), der von der Houston Chronicle in die Liste der „Top 50 Best Underground Music Videos of 2024“ aufgenommen wurde.

Angefangen mit Rock-Versionen von Pop-Hits (u.a. Imagine Dragons, Fall Out Boy, Ed Sheeran, Britney Spears und Queen) haben sie sich einen respektablen Namen in der Szene gemacht mit mittlerweile über 358 Millionen Streams, über 940.000 monatliche Hörer auf Spotify und mehr als 96 Millionen Video-Views. Wäre das nicht genug, haben sich Videsäter und Strääf einen Namen als Songwriter im Pop-Bereich erarbeitet, unter anderem für Jason Derulo und Bebe Rexha.

Auch 2025 verbreiten Solence weiterhin ihre lebensbejahende Botschaft. „‚Until I hear the Angels Calling‘ erinnert uns daran, dass das Leben viel zu kurz ist, um sich über Zweifel oder Fehler Sorgen zu machen“, sagt Markus Videsäter. „Wir wissen nie, wann unsere Zeit gekommen ist – also machen wir das Beste daraus, solange wir können!“

Angels Calling Tracklist:

1. Angels Calling

2. Monsters In My Head

3. Where Were You..?

4. Mess

5. <Alive

6. Dead_Alive

7. Wish You The Worst

8. Dangerous To Love

9. All Of The Pain Must Go

10. Angels vs Demons

Solence Tour Dates:

14.11.25 – DE Hamburg, Docks

15.11.25 – DE Berlin, Astra Kulturhaus

19.11.25 – AT Vienna, Arena

21.11.25 – DE Munich, Backstage

22.11.25 – DE Stuttgart, *LKA Longhorn

23.11.25 – CH Zurich, Komplex 457

28.11.25 – DE Frankfurt a.M., Batschkapp

29.11.25 – DE Cologne, Essigfabrik