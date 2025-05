Nothing More: veröffentlichen Headline EU + UK-Tour für November 2025 an (Support: Catch Your Breath, Solence, Ankor)

Nothing More haben mit ihrer aktuellen Single House On Sand (feat. Eric Vanlerberghe von I Prevail) einen weiteren Meilenstein erreicht: Der Song erklomm Platz 1 der Billboard „Mainstream Rock Airplay“- und Mediabase „Active Rock“-Charts. Es ist bereits die dritte Single aus dem gefeierten Album Carnal (Better Noise Music), die diesen Spitzenplatz erreicht – nach Angel Song (feat. David Draiman) und If It Doesn’t Hurt.

Nun gab die Band eine Reihe neuer Headliner-Termine für EU & UK bekannt:

Die Europatour beginnt am 7. November in Tampere (Finnland), mit im Schlepptau haben sie Catch Your Breath, Solence und Ankor! Im Anschluss folgt im Januar 2025 eine US-Tour mit Catch Your Breath, Archers und Doobie, die am 14. Januar in Silver Spring, MD startet. Tickets sind ab sofort über die offizielle Website der Band erhältlich.

Parallel zur Tourankündigung erscheint am Freitag, den 16. Mai die Deluxe-Edition von Carnal physisch auf CD und Vinyl. Die digitale Version ist bereits seit dem 28. März erhältlich.

Carnal (Deluxe) enthält fünf Bonustracks, darunter eine neue Version des Songs Freefall mit Multi-Platin Künstler Chris Daughtry.

Weitere Bonustracks sind eine Live-Version von Angel Song, aufgenommen beim Aftershock Festival 2024 mit David Draiman (Disturbed), zwei Remixe von Matt Good (Hollywood Undead, Asking Alexandria) und Justin „JD“ Deblieck (Ice Nine Kills, Motionless In White), sowie der bereits am 7. Februar erschienene Track We’re All Gonna Die.

Mit Carnal liefern Nothing More ein kompromissloses Album voller treibender Melodien, kraftvoller Arrangements und schonungslos ehrlicher Emotionen. Insgesamt wurde das Album bereits über 133 Millionen Mal gestreamt. Blabbermouth nennt es „eines der vielseitigsten Releases der Band“, Knotfest spricht von „energiegeladenen Rockhymnen“.

Derzeit sind Nothing More auf der finalen Etappe ihrer US-Tour mit Disturbed und Daughtry unterwegs und werden im Anschluss daran diverse Festival Dates in Europa spielen:

Nothing More GSA Festival Dates 2025:

06.06.2025 – (DE) Nürnberg, Rock Im Park

07.06.2025 – (DE) Nürburgring, Rock am Ring

10.06.2025 – (AT) Dornbirn, Conrad Sohm

12.06.2025 – (AT) Nickelsdorf, Novarock

17.06.2025 – (DE) Bochum, Matric

21.06.2025 – (DE) Saarbrücken, Garage

25.06.2025 – (CH) Solothurn, Kulturfabrik Kofmehl

EU-Headline-Tour 2025:

14.11.25 – DE Hamburg, Docks

15.11.25 – DE Berlin, Astra Kulturhaus

19.11.25 – AT Vienna, Arena

21.11.25 – DE Munich, Backstage

22.11.25 – DE Stuttgart, *LKA Longhorn

23.11.25 – CH Zurich, Komplex 457

28.11.25 – DE Frankfurt a.M., Batschkapp

29.11.25 – DE Cologne, Essigfabrik