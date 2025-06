Solence: veröffentlichen neue Single “Dead_Alive” aus dem kommenden Album “Angels Calling”

Die schwedische Electronic-Metal-Band Solence ist bekannt für ihren unerschütterlichen Optimismus und ihr außergewöhnliches musikalisches Talent. Mit Dead_Alive der neuen Single inklusive Visualizer aus ihrem kommenden fünften Album Angels Calling, das am 3. Oktober bei Better Noise Music erscheint, zeigt die Band eine besonders eindringliche und kraftvolle Seite. Im Song setzen sich Solence mit dem Chaos in dieser Welt auseinander, predigen aber auch Hoffnung. Zeilen wie „Zombified, we need to stop the bleeding / Living like we’re dead alive“ bringen diese Spannung eindrucksvoll auf den Punkt. Musikalisch bleibt Dead_Alive ganz im typischen Stil von Solence. Die Band kombiniert große Pop-Hooks und elektronisches Gespür mit der wuchtigen, aber melodischen Intensität des modernen schwedischen Metal. Das Ergebnis ist ein internationaler Sound, der gleichzeitig hypnotisch und aufrüttelnd wirkt.

„Dead_Alive ist wahrscheinlich einer der härtesten Songs auf Angels Calling„, erklärt Sänger Markus Videsäter. „Wir wollten bei diesem Track alles geben. Es geht um eine Welt, die in Flammen steht, während wir uns verhalten, als wäre alles in Ordnung. Der Refrain gehört für mich zu den kraftvollsten, die wir je geschrieben haben. Ich freue mich riesig, dass die Leute ihn jetzt hören können.“

Solence gründeten sich im schwedischen Norrköping und leben mittlerweile in Los Angeles. Die Band besteht aus Sänger Markus Videsäter, Gitarrist David Strääf, Keyboarder Johan Swärd und Schlagzeuger David „Viking“ Vikingsson. Ihre Musik richtet sich an alle, die sich in einer dunklen Phase befinden, und soll Mut, Energie und Lebensfreude schenken. „Solence bedeutet, Spaß zu haben“, sagt Videsäter. „Unsere Botschaft an alle, die uns schon kennen oder neu entdecken: Wir wollen den Spaß zurück in den Rock’n’Roll bringen.“

Angels Calling wurde am 13. Mai mit der Single Where Were You..? angekündigt und kann ab sofort vorbestellt werden. Exklusive Merch Bundles sind im Better Noise Label Store erhältlich Das Album knüpft an die Anfang des Jahres veröffentlichte EP Blue Monday an. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam der Song Who You Gonna Call?, der es auf die Liste der „Top 50 Best Underground Music Videos of 2024“ der Houston Chronicle schaffte. Außerdem gab es zwei Remixe ihres Fan-Lieblings Good F**king Music, produziert von MVRE aus Schweden und kodeblooded aus L.A., der zuvor mit Asking Alexandria und Charlotte Sands zusammengearbeitet hat.

Die Band hat sich durch Support-Touren mit Acts wie Electric Callboy, We Came As Romans, Ice Nine Kill und Five Finger Death Punch, sowie durch zahlreiche Festivalauftritte bereits eine internationale Fanbase aufbauen können. Ein Solence-Konzert ist immer ein Erlebnis – Mitsingen und Tanzen ausdrücklich erwünscht.

Auch 2025 verbreiten Solence weiterhin ihre lebensbejahende Botschaft. Im November 2025 werden sie zusammen mit ihren BNM Label Kollegen von Nothing More auf Europa Tour gehen. Im Rahmen dessen sind insgesamt acht Shows im deutschsprachigen Raum geplant. „Until I Hear The Angels Calling erinnert uns daran, dass das Leben viel zu kurz ist, um sich über Zweifel oder Fehler Sorgen zu machen“, sagt Markus Videsäter. „Wir wissen nie, wann unsere Zeit gekommen ist – also machen wir das Beste daraus, solange wir können!“

EU Tourstops mit Nothing More:

07.11.2025 (FI) Tampere, Tavaraasema

08.11.2025 (FI) Helsinki, Tavastia

10.11.2025 (SE) Stockholm, Gota Lejon

11.11.2025 (NO) Oslo, Vulkan Arena

12.11.2025 (DK) Copenhagen, Amager Bio

14.11.2025 (DE) Hamburg, Docks

15.11.2025 (DE) Berlin, Astra Kulturhaus

16.11.2025 (PL) Warsaw, Progresja

18.11.2025 (CZ) Prague, Roxy

19.11.2025 (AT) Vienna, Arena

21.11.2025 (DE) Munich, Backstage

22.11.2025 (DE) Stuttgart, *LKA Longhorn

23.11.2025 (CH) Zurich, Komplex 457

25.11.2025 (NL) Tilburg, 13

26.11.2025 (BE) Antwerp, Trix

28.11.2025 (DE) Frankfurt a.M., Batschkapp

29.11.2025 (DE) Cologne, Essigfabrik

30.11.2025 (FR) Paris, Elysee Montmartre

02.12.2025 (GB) Glasgow, SWG3 Galvanizers

04.12.2025 (GB) Manchester, O2 Ritz

05.12.2025 (GB) London, O2 Forum Kentish Town

06.12.2025 (GB) Bristol, O2 Academy