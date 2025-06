Nior: veröffentlichen ihre neueste Single „Sick New World“

Die Band Nior öffnet mit ihrer neuen Single Sick New World die Tür zu einer Welt, in der alles zu viel und nichts jemals genug ist. In ihrem zweiten Track tauchen sie tief in das emotionale Chaos einer zusammenbrechenden Gesellschaft ein. Sick New World“ vereint eine eindringliche Intensität mit roher Verletzlichkeit und malt ein Bild vom Leben zwischen Sucht und Entfremdung, Schmerz und emotionaler Taubheit. Es ist ein Lied über die verzweifelte Suche nach etwas Echtem in einem System, das alles konsumiert – einschließlich uns selbst.