Profiler: veröffentlichen neue Single „Dope“ und kündigen exklusives London-Konzert an

Die britische Nu-Metal-Hoffnung Profiler meldet sich mit ihrer bislang explosivsten Veröffentlichung zurück: Mit der neuen Single Dope präsentiert die Band einen wuchtigen Track, der die nächste Entwicklungsstufe ihres Sounds einläutet. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen verfügbar und wird von einem intensiven Musikvideo begleitet.

Nach dem Erfolg der Vorgänger-Single Waste, die bereits Unterstützung von BBC Radio 1’s Future Artists, Kerrang! Radio und BBC Introducing Rock erhielt, setzen Profiler nun noch einen drauf. Dope zeigt sich härter, düsterer und emotional aufgeladen. Mit brachialen Riffs und kompromisslosem Gesang thematisiert die Band toxische Beziehungen und die Suche nach Selbstbestimmung. Frontmann Mike erklärt:

„Dope ist ein Track über Gaslighting und manipulative Techniken innerhalb einer toxischen Beziehung. Es geht darum, sich in einer anderen Person zu verlieren und sich schließlich selbst zurückzuholen.“

Zur Feier des Releases kündigen Profiler außerdem ihr erstes Headline-Konzert an: Am 10.12.2025 spielen sie im legendären The Black Heart in London – einer Venue, die bekannt dafür ist, aufstrebende Talente zu fördern. Tickets sind ab sofort erhältlich unter myticket.co.uk.

Mit ihrem genreübergreifenden, energiegeladenen Sound und einer wachsenden Fangemeinde stehen Profiler vor einem entscheidenden Jahr. Dope markiert dabei den Auftakt für ein neues Kapitel – roh, intensiv und voller Durchschlagskraft.