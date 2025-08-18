A Killer’s Confession: veröffentlichen Nirvana-Cover „Heart Shaped Box“

A Killer’s Confession haben die vierte Single Heart Shaped Box aus ihrem kommenden Album Victim 2 veröffentlicht, das am 19. September über MNRK Heavy erscheint.

Heart Shaped Box ist ein Nirvana-Cover, das ursprünglich auf deren letztem Studioalbum In Utero erschien.

Zur neuesten Single sagte Waylon Reavis:

„Ich habe Nirvana schon immer geliebt. Kurt Cobain hatte in meiner Jugend einen enormen Einfluss, und ich habe das Gefühl, dass er die Musik, die wir heute machen, mitgeprägt hat. Ich wollte etwas tun, um sein Andenken zu ehren. Wir hatten schon länger mit dem Gedanken gespielt, einen Coversong zu machen, aber er musste ins Konzept passen. Ich hatte das Gefühl, dass Heart Shaped Box die richtige Wahl war. Also dachte ich: Was wäre, wenn dies der Song wäre, der im Kopf des Killers spielt – und vielleicht ist es ein Lied, das beginnt, ihn zum Besseren zu verändern.“

Victim 2 wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein und kann ab sofort vorbestellt werden.

Victim 2 Tracklist:

1. Hopeless Gray

2. In Case Of Emergency (ft. JMANN)

3. Hollow

4. Facts

5. Heart Shaped Box (Nirvana Cover)

6. Headstone

7. Baptized By The Fire

8. Darkside

9. The Suffering

10. Endless Silence

11. Hand Of God

A Killer’s Confession Bio:

Waylon Reavis, Frontmann und kreativer Kopf von A Killer’s Confession, hat sich schon auf Alben wie The Indifference Of Good Men und Unbroken mit den hellen und dunklen Seiten der Menschheit beschäftigt. Mit der aktuellen Victim-Trilogie geht er noch tiefer – besonders auf dem neuen Victim 2, dem fünften Album der Band. Die Geschichte folgt einem Serienkiller, der Verbrecher jagt, um Gerechtigkeit zu üben – und dabei merkt, dass seine Taten Konsequenzen haben.

In Victim 1 bestrafte er Täter, die sich an unschuldigen Opfern vergingen. In Teil 2 verliert er sich zu sehr in seiner Mordserie und gerät in eine Gewissenskrise – thematisiert im Song Hand Of God, inspiriert vom Film Frailty. Musikalisch kombiniert die Band aggressive Gitarren mit Pop-Hooks, EDM- und Trap-Elementen. Reavis’ Einflüsse reichen von Maynard Keenan bis Freddie Mercury.

Besonders markant: Verzerrte Stimmen stellen die dunklen Gedanken des Protagonisten dar. Ein Cover von Nirvanas Heart Shaped Box markiert den Wendepunkt der Figur, bevor das Album mit einem epischen, gefühlvollen Song endet. Ziel von Reavis: Das Publikum soll Mitgefühl mit dem Täter entwickeln – ohne sein Handeln zu rechtfertigen.

Für Reavis ist das Thema persönlich: Er arbeitete in einer Einrichtung für traumatisierte Kinder, engagiert sich gegen Kindesmissbrauch und organisiert seit neun Jahren Benefizkonzerte für Toys For Tots. Victim 3 soll zeigen, wie der Protagonist selbst zum „Dämon“ wird und die volle Härte der Justiz erfährt.