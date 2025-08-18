EMP: haben im August Rabatte für Neukunden und Bestandskunden

EMP, der führende europäische Versandhändler für Rock- und Entertainment-Merchandising, bietet seinen Kunden einige besondere Aktionen für den August 2025. Schnapp dir deinen Sommer Sale, mit dem Rest In Pit Spare 50% auf den zweiten Artikel!

Derzeit können Neukunden mit dem Code EMP15NC825 15 % Rabatt erhalten, wenn sie einen Mindestbestellwert von 39,00 € erreichen. Diese Aktion ist gültig vom 01.08. bis 31.08.2025.

Aber auch Bestandskunden kommen nicht zu kurz. Mit dem Code EMP10EC825 erhalten sie 10 % Rabatt auf ihre Bestellung ab einem Mindestbestellwert von 39,99 €. Auch diese Aktion läuft vom 01.08. bis 31.08.2025.

Zudem führt EMP vom 15.08.2025 bis 31.08.2025 die Aktion: Shirts deiner Lieblingsbands / EMP Band Shirts vs. Festival Prices durch.