Shardana: entfesseln die Kraft der sardischen Folklore mit dem neuen Lyric-Video zu „Is Cerbus“

Die sardische Blackened-Death-Metal-Band Shardana freut sich, ein Lyric-Video zum Song Is Cerbus aus dem kommenden Album The Monarch zu präsentieren, das am 5. September als Jewel Case und digital über Rude Awakening Records erscheint.

Is Cerbus ist ein Begriff, der mit dem Karneval von Sinnai auf Sardinien in Verbindung gebracht wird und sich auf eine der Hauptfiguren der lokalen Tradition bezieht, die unter diesem Namen bekannt ist. Während des Karnevals haben die Canaxus (Treiber, die mit Fellen, Kuhglocken und anderen an die Natur erinnernden Elementen bekleidet sind) die Aufgabe, die Cerbus (als Hirsche verkleidete Männer) zu den Cassadoris (Jägern) zu treiben, die sie zum endgültigen Gemetzel erwarten und so eine Großwildjagd simulieren.

