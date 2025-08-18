Verlosung: 2 Tickets für das Metalacker Open Air 2025 am 29.08 und 30.08.2025 in Tennenbronn

Time For Metal und das Metalacker Open Air gratulieren Katja aus Spaichingen zu 2 Tickets für das Metalacker Open Air 2025 am 29.08 und 30.08.2025 in Tennenbronn.

Alle Infos zum Metalacker Open Air 2025:

Nicht zum ersten Mal zieht es diverse Metalheads am letzten Augustwochenende nach Tennenbronn, um dem Metalacker Open Air einen Besuch abzustatten. Das Festival findet am 29.08. und 30.08.2025 auf dem Open Air Gelände Trombachhöhe in der beschaulichen Gemeinde Tennenbronn (Schramberg) statt. Neben lokalen Bands und Newcomern zählen vor allem die nationalen und internationalen Größen der Szene zu dem Höhepunkt des Festivals. Nicht umsonst sind die Besucherzahlen von anfänglich 600 auf 3.000 täglich gestiegen. Natürlich gehört auch ein Campingareal zum Festival dazu. Es befindet sich direkt neben dem Bühnengelände und ist umringt von schwarzwaldtypischen Nadelbäumen, was für eine ganz besondere Atmosphäre sorgt.

Beim Metalacker Open Air 2025 erwartet euch ein gewaltiges Line-Up voller Energie und Abwechslung! Mit dabei sind die schwedischen Melodic-Death-Metal-Helden The Halo Effect und die Alternative-Metal-Legenden Emil Bulls als Topacts. Freut euch außerdem auf die kraftvollen Klänge von Aephanemer, Avralize, Darker Half, Dynazty, Ensiferum, Greyback, Mission In Black, Necrotted, Robse, Set Your Sails und Unprocessed. Vom epischen Folk Metal bis hin zu brutalem Death Metal und modernen Metalcore-Sounds ist für jeden Fan harter Musik etwas dabei.