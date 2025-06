Shardana: schließen sich dem Kader von Rude Awakening Records an

Shardana, die Blackened-Death-Metal-Band aus Sardinien (Italien), gibt stolz bekannt, dass ein Vertrag mit dem in Rom ansässigen Label Rude Awakening Records abgeschlossen wurde.

Die Vereinbarung betrifft ein neues Album, dessen Veröffentlichungsdatum und weitere Details noch nicht bekannt gegeben wurden.

Die Band debütierte 2010 mit einer selbstbetitelten EP, vier Jahre später folgte das selbstveröffentlichte Album No Cadena, No Presoni, No Spada, No Lei. Ihr jüngstes Werk ist das Album Milli Annos (2020, Rafchild Records).

Shardana wurden Anfang 2008 mit dem Ziel gegründet, eine Metal-Band mit epischen und kämpferischen Klängen zu gründen, die Heavy-Metal mit Black- und Viking-Einflüssen verbindet. Historisch betrachtet war Shardana der Name der sardischen Piraten, die im zweiten Jahrtausend v. Chr. das Mittelmeer befuhren. Ihre Geschichte inspirierte das Songwriting der Band maßgeblich, und die Texte handeln vom glorreichen Mut und legendären Stolz jener Menschen, die so viel dazu beitrugen, den Einfluss Sardiniens zu Zeiten von Pharao Ramses oder während des Römischen Reiches zu stärken.

Bleibete dran, weitere Informationen zum neuen Album folgen in Kürze.

Nächste Konzerte:

23. August / Sons Of Rock Metal Fest, Anfiteatro Mores, Sassari (IT) mit Sinister

19.–21. September / Cosmic Void Festival, London (UK) mit The Kovenant, Necrophobic und mehr

Shardana sind:

Aaron Tolu – Gesang

Daniele Manca – Gitarre, Gesang

Lorenzo Mariani – Gitarre, Gesang

Luca Littera – Bass

Federico Sala – Schlagzeug