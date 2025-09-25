A Killer’s Confession: haben neues Album „Victim 2“ und neue Single „Hopeless Grey“ veröffentlicht

A Killer’s Confession, die Alternative-Metal-Band um Waylon Reavis (ehemals Mushroomhead), haben über MNRK Heavy ihr fünftes Studioalbum Victim 2 veröffentlicht Zeitgleich erscheint ein neues Video zum Opener Hopeless Gray.

Darüber hinaus kündigen A Killer’s Confession für November eine US-Tour gemeinsam mit Labelkollegen Dogma an.

Auf Victim 2 taucht Waylon noch tiefer in das Konzept der hellen und dunklen Seiten der Menschheit ein und setzt die Geschichte eines Serienkillers fort, der grausame Verbrecher zur Rechenschaft ziehen will. Doch wie er zunehmend erkennen muss, haben seine fehlgeleiteten Taten Konsequenzen – auch wenn er glaubt, dass sie richtig sind.

Waylon sagt: „Willkommen zu Victim 2. Das ist mein stolzester Moment als Künstler. Es ist sehr schwer, ein Fan der eigenen Musik zu sein – aber es ist sehr leicht, ein Fan der Menschen zu werden, mit denen man zusammenarbeitet, um diese Musik zu erschaffen. So viel harte Arbeit und Entschlossenheit von mir selbst, Dusty Boles und Evan McKeever sind in die Fertigstellung des zweiten Teils der Victim-Trilogie geflossen. Ehrlich gesagt: Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Ich habe das Gefühl, dass dieses Album jede Emotion berührt und die Hörer:innen auf eine wahre Reise mitnimmt – während es eine Leerstelle hinterlässt, die Victim 3 schließlich füllen wird.“

Victim 2 startet energiegeladen mit Hopeless Gray und In Case Of Emergency, doch im Verlauf der Geschichte erschließt die Songsammlung immer neues musikalisches Terrain. Das Album zeigt, wie A Killer’s Confession gerne Genres miteinander verschmelzen – besonders im Track Hollow. Zwar trägt der Song einen aggressiven Gitarrensound, doch im Refrain taucht ein Pop-Hook auf, während EDM- und Trap-Elemente unterschwellig präsent sind. Im gesamten Album treten die dunklen inneren Stimmen, die den mörderischen Rächer heimsuchen, in verzerrter, pitch-verschobener Form auf – als Gegenstück zu seinem „normalen“ Selbst.

Das unerwartete Nirvana-Cover von Heart Shaped Box markiert zur Mitte des Albums einen Wendepunkt, an dem der Killer beginnt, seine Menschlichkeit neu zu bewerten. Der abschließende Track rundet die Geschichte episch und melodisch ab.

A Killer’s Confession sind:

Waylon Reavis – Vocals

JP Cross – Bass

James Skritch – Guitar

Kegan King – Drums

