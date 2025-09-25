Stellar Circuits: enthüllen ihre zweite Single „Corridor“ vom kommenden Album „Phantom :: Phoenix“

Die aufstrebenden Prog-Alt-Metal-Künstler Stellar Circuits haben ihre zweite Single mit dem Titel Corridor aus ihrem kommenden Album Phantom :: Phoenix veröffentlicht, das am 14. November über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Der hymnische neue Track verleiht der Band zusätzlichen Schwung auf ihrem aufsteigenden Kurs und begeistert mit fesselnden Vocals und eingängigen Riffs – ein weiteres Highlight ihres wegweisenden neuen Albums.

Das Musikvideo zu Corridor ist hier verfügbar:

Zum bevorstehenden Album äußert sich der Sänger Ben Beddick: „With Corridor, it seemed like we uncovered a side of the band that we haven’t really explored before. It felt like we tapped into a lighter, more uplifting part of our sound and that was exciting to discover.

The song has a very nostalgic vibe and seems to stem from influences that we haven’t been able to express in previous albums. It feels very removed from our darker and heavier side but we also feel like it only adds to the breadth of music that we’re able to create.“

Stellar Circuits‚ Nachfolger des 2023 veröffentlichten, hochgelobten Albums Sight To Sound ist ein kathartisches Kunstwerk, das die Prüfungen und Herausforderungen des Lebens und des Todes sowie den Heilungsprozess und die Ausdauer im Angesicht von Qualen thematisiert.

