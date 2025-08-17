Asphyx: veröffentlichen ihre EP „Crush The Cenotaph“ (1992) neu auf Vinyl

Ursprünglich nur ein einziges Mal auf Vinyl erschienen, markiert Crush The Cenotaph einen entscheidenden Moment in der Entstehung des legendären The Rack-Albums von Asphyx. Mit den Studio- und Live-Aufnahmen festigte sich hier der typische Asphyx-Sound – erstmals mit dem unverkennbaren Gesangsstil von Martin van Drunen. Ein essenzielles Stück Death-Metal-Geschichte, das nun in einer würdigen Form zurückkehrt.

Crush The Cenotaph erscheint am 05.12.2025 in folgenden Formaten über Supreme Chaos Records:

Black Vinyl

Bloody Wood Ultra Clear/Black/Rusty Red Marbled (ltd. 250)

Golden Vinyl (ltd. 200)

Blood Wood Nails (ltd. 50) – Nur exklusiv im SCR Shop

Splatter (ltd. 100) – Nur exklusiv im SCR Shop

Neu gemastert von Patrick W. Engel in den Temple Of Disharmony Studios und speziell für Vinyl im Full Dynamic Range Sound, bilden die Tracks dieser EP nun erstmals eine geschlossene, stimmige Einheit – mit einer neuen, kompromisslosen und brutal direkten Intensität.

Das Covergemälde von Axel Hermann wurde eigens für diese Neuauflage hochauflösend neu eingescannt und das gesamte Artwork sorgfältig überarbeitet. So treten zahlreiche neue Details zutage, während die ursprüngliche Farbgebung dem Artwork spürbar mehr Tiefe verleiht. Die komplette Überarbeitung – vom Klang bis zur visuellen Gestaltung – entstand in enger Abstimmung mit der Band.